اقىلى جولدا تولەم جاساۋدىڭ جاڭا ءتاسىلى ەنگىزىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اقىلى اۆتوجولداردا جول اقىسىن اۆتوماتتى تۇردە تولەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن RFID- بەلگىلەردى پايدالانۋعا بولادى. بۇل تۋرالى «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق حابارلادى.
كومپانيا مالىمەتىنشە، جاڭا تەحنولوگيا تولەم الۋ پۋنكتەرىنەن ءوتۋ ۋاقىتىن قىسقارتىپ، اسىرەسە كولىك قوزعالىسى قارقىندى كەزەڭدەردە كەزەكتىڭ ازايۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
RFID- بەلگى اۆتوكولىككە ورناتىلىپ، ونىڭ مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرى مەن پايدالانۋشىنىڭ جەكە شوتىنا بايلانىستىرىلادى. كولىك تولەم الۋ پۋنكتىنەن وتكەن ساتتە جۇيە ونى اۆتوماتتى تۇردە انىقتاپ، جول ءجۇرۋ اقىسىن جەكە شوتتاعى قاراجاتتان ەسەپتەن شىعارادى.
- جۇرگىزۋشىگە تولەم جاساۋ ءۇشىن ارنايى توقتاۋدىڭ قاجەتى جوق. RFID- بەلگىلەر تەگىن بەرىلەدى. ولاردى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اقىلى جولدارداعى تولەم الۋ پۋنكتتەرىنەن الىپ، سول جەردە ورناتۋعا بولادى. ماماندار قۇرىلعىنى اۆتوكولىككە بايلانىستىرۋعا كومەكتەسەدى، - دەپ حابارلادى كومپانيا.
RFID تەحنولوگياسىن پايدالانۋ تولەم الۋ پۋنكتتەرىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان. سونداي-اق جۇرگىزۋشىلەر جول اقىسىن قولمەن تولەۋگە ۋاقىت جۇمساماي، تولەم پۋنكتىنەن توقتاۋسىز وتە الادى.
بەلگىنى العاننان كەيىن جۇرگىزۋشى جەكە شوتىنداعى تەڭگەرىمنىڭ وڭ بولۋىن قاداعالاۋى قاجەت. قاراجات جەتكىلىكتى بولعان جاعدايدا جول اقىسى اۆتوماتتى تۇردە الىنادى.
RFID- بەلگىنى الۋ، ورناتۋ جانە پايدالانۋ ءتارتىبى تۋرالى تولىق اقپاراتتى «قازاۆتوجولدىڭ» 1403 ءبىرىڭعاي بايلانىس ورتالىعىنان الۋعا بولادى.
ايتا كەتەيىك، جاڭا اقىلى جولدارمەن ءبىر ايدا جارتى ميلليوننان استام كولىك ءوتتى.