اقىلى جول جۇيەسى سالانىڭ جۇمىسىنا قانشالىقتى يگى اسەرىن تيگىزدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ اۆتوموبيل جولدارىندا اقىلى جۇيەنىڭ ەنگىزىلۋى قارجىلاندىرۋدىڭ تۇراقتى مودەلىن قالىپتاستىرىپ، كولىك ينفراقۇرىلىمىنىڭ ساپاسىن ارتتىرا وتىرىپ، اۆتوجول سالاسىنىڭ دامۋىنا ەلەۋلى ىقپال ەتىپ كەلەدى.
بۇل تۋرالى ق ر كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇگىنگى تاڭدا ەلىمىزدە جالپى ۇزىندىعى شامامەن 4,9 مىڭ شاقىرىمدى قۇرايتىن 26 اقىلى ۋچاسكە جۇمىس ىستەيدى جانە ولاردىڭ سانى ارتىپ، نەگىزگى رەسپۋبليكالىق تاسجولداردى قامتۋدا. اقىلى جۇيە مەملەكەتتىك بيۋجەتكە تولىق تاۋەلدىلىكتەن ءوزىن-ءوزى قارجىلاندىرۋ پرينتسيپىنە كوشۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ماڭىزدى ەكونوميكالىق قۇرالعا اينالدى.
قارجىلىق كورسەتكىشتەر تۇراقتى ءوسىمدى كورسەتۋدە: 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا اقىلى ۋچاسكەلەردەن تۇسكەن تابىس شامامەن 86 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى (2024-جىلعى كورسەتكىش - 48 ميلليارد تەڭگە)، ال ءجۇرىپ وتكەن كولىكتەر سانى 70 ميلليوننان استى. سالىستىرۋ ءۇشىن ايتساق، 2023-جىلى اقىلى جولداردان 32 ميلليارد تەڭگەدەن ازىراق قاراجات جينالعان بولاتىن.
بۇل رەتتە بارلىق تۇسىمدەر تەك جولداردى كۇتىپ ۇستاۋعا، اعىمداعى جانە ورتاشا جوندەۋگە، جاڭا تەحنيكا ساتىپ الۋعا، سونداي-اق اقىلى اۆتوموبيل جولدارىن باسقارۋعا عانا باعىتتالادى. وسىلايشا، اتالعان شارالاردى قارجىلاندىرۋ قاراجاتى جالپى سالىق تولەۋشىلەر ەسەبىنەن ەمەس، اۆتوجول ينفراقۇرىلىمىن تىكەلەي پايدالانۋشىلار ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى.
جۇيەنىڭ پراكتيكالىق تيىمدىلىگىن سوڭعى جىلدارداعى ناتيجەلەر راستايدى. 2024-جىلى جينالعان 48 ميلليارد تەڭگە جول ينفراقۇرىلىمىنىڭ ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەۋىن، ونىڭ ىشىندە اقىلى ۋچاسكەلەردى كۇتىپ ۇستاۋدى جانە تولەم الۋ جۇيەسىنىڭ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتتى. سونىمەن قاتار كۇردەلى سالىمدارعا، ونىڭ ىشىندە 680 ارنايى تەحنيكا ساتىپ الۋعا مۇمكىندىك بەرگەن. جىل ىشىندە جول- پايدالانۋ جۇمىستارىنىڭ اۋقىمدى كولەمى ورىندالدى: 43 مىڭ م²- دەن استام اۋماقتا شۇڭقىرلى جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى، 17,6 مىڭ كم جول بەلگىلەرى سىزىلدى، 29 مىڭعا جۋىق سيگنالدىق باعاندار ورناتىلدى، جول بەلگىلەرى مونتاجدالىپ، بارەرلىك قورشاۋلار جوندەلدى.
2025-جىلى جۇمىس كولەمى ارتتى. 86 ميلليارد تەڭگە كولەمدەگى تۇسىمدەر ەسەبىنەن اقىلى ۋچاسكەلەردى كۇتىپ ۇستاۋعا جانە جوندەۋگە، تولەم الۋ جۇيەسىنىڭ جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە تەحنيكانى جاڭارتۋعا قاراجات باعىتتالدى. 89 تراكتور ساتىپ الىندى، سونداي-اق تاعى 504 تەحنيكانى جەتكىزۋ جوسپارلانعان. ەسەپتى كەزەڭدە 61,4 مىڭ م² اۋماقتا شۇڭقىرلى جوندەۋ جۇرگىزىلدى، 19,6 مىڭ كم جول بەلگىلەرى سىزىلدى، 4 مىڭنان استام جول بەلگىلەرى ورناتىلدى جانە 31,6 مىڭ مەتر قورشاۋلار جوندەلدى.
اقىلى جۇيەنى ەنگىزۋ سالاداعى جۇيەلى وزگەرىستەرگە اكەلدى. جولداردى كۇتىپ ۇستاۋدىڭ تۇراقتى قارجىلاندىرىلۋى قامتاماسىز ەتىلدى، بۇل ولاردىڭ ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى. نەگىزىنەن رەكونسترۋكتسيادان وتكەن، جىلدامدىق، وتكىزۋ قابىلەتى جانە قىزمەت كورسەتۋ دەڭگەيى بويىنشا زاماناۋي تالاپتارعا ساي كەلەتىن جولدار اقىلى بولادى. بۇل جىلدام جۇرەتىن كولىك دالىزدەرىن دامىتۋعا جانە ەلدىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن ارتتىرۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى. سونىمەن قاتار مەملەكەتتىك بيۋجەتكە تۇسەتىن جۇكتەمە ازايادى، بۇل بيۋجەت قاراجاتىن جاڭا ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا قايتا بولۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، سونداي-اق سالانىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرادى.
بۇل رەتتە قازاقستانداعى اقىلى اۆتوموبيل جولدارىنداعى تاريفتەر دەڭگەيى شەتەلدىك ەلدەرمەن سالىستىرعاندا تومەن دەڭگەيدە قالىپ وتىر.
جۇيەنى جەتىلدىرۋدىڭ قوسىمشا ەلەمەنتى رەتىندە اقاۋى بار دەپ تانىلعان ۋچاسكەلەردە تولەم الۋدى توقتاتۋدى قاراستىراتىن نورما ەنگىزىلدى. بەلگىلەنگەن تالاپتارعا ساي ەمەستىگى انىقتالعان جاعدايدا، اقاۋلار تولىق جويىلعانعا دەيىن جول ءجۇرۋ ءۇشىن اقى الىنبايدى. بۇل وپەراتوردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرادى جانە پايدالانۋشىلار ءۇشىن ءادىل قاعيدا ورناتادى.
- پايدالانۋشىلار ءۇشىن تولەۋدىڭ قوسىمشا ىڭعايلى جانە ەكونوميكالىق ءتيىمدى تەتىكتەرى قاراستىرىلعان. اتاپ ايتقاندا، جەرگىلىكتى اۆتوكولىكتەر ءۇشىن اقىلى جولداردى جۇيەلى پايدالانعان كەزدە شىعىندى ايتارلىقتاي تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ايلىق جانە جىلدىق ابونەمەنتتەر بار. سونىمەن قاتار، الدىن الا تولەۋ جۇيەسى پوستتولەمگە قاراعاندا تومەن تاريفتەردى كوزدەيدى. حالىق ءۇشىن جول اقىسىن تولەۋ مەرزىمى ءبىر ايعا دەيىن ۇزارتىلدى، بۇل جۇرگىزۋشىلەرگە ەسەپتەۋلەردى ۋاقىتىلى وتەۋگە كوبىرەك ۋاقىت بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جالپى العاندا، اقىلى جولدار جۇيەسى اۆتوجول سالاسىن دامىتۋدىڭ ەكونوميكالىق تۇرعىدان ورنىقتى مودەلىن قالىپتاستىرادى، مۇندا پايدالانۋشىلار ينفراقۇرىلىمدى ناقتى پايدالانعانى ءۇشىن اقى تولەيدى، ال الىنعان قاراجات ونى كۇتىپ ۇستاۋعا جانە دامىتۋعا باعىتتالادى. تاريفتەردىڭ قولجەتىمدىلىگىن ساقتاي وتىرىپ، اقىلى ۋچاسكەلەر جەلىسىن كەڭەيتۋ بۇل تەتىكتى ۇلتتىق كولىك جەلىسىنىڭ ساپاسى مەن تيىمدىلىگىن ارتتىرۋدىڭ باستى فاكتورلارىنىڭ بىرىنە اينالدىرادى.
