اقىلدى توتىقۇس
افريكالىق توتىقۇس الەكس 31 جىل ءومىر ءسۇرىپ، ەرەكشە قابىلەتىمەن ەستە قالدى. زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، ول 100 دەن استام ءسوزدى ۇيرەنىپ قانا قويماي، تۇستەردى، پىشىندەردى، سانداردى اجىراتىپ، كەڭىستىك ۇعىمدارىن مەڭگەرگەن.
ادەتتە توتىقۇستار ادامنىڭ ءسوزىن قايتالايدى دەپ ويلايمىز. ال الەكس ءسوزدى قايتالاۋ بىلاي تۇرسىن، عالىمداردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرىپ، ءتىپتى ءوزى دە سۇراق قويعان. بىردە ول زەرتتەۋشىسىنەن: «وسى مەنىڭ ءتۇسىم قانداي؟ » ، دەپ سۇراپتى. عالىم وعان: «سەن - سۇر ءتۇستى توتىقۇسسىڭ» دەپ جاۋاپ بەرگەن ەكەن. قىزىعى، الەكس بۇل جاۋاپتى ەستە ساقتاپ قالعان جانە كەيىن دە ءسوز اراسىندا قولدانعان. ءسويتىپ، وسى وقيعا عىلىم الەمىندە ۇلكەن پىكىرتالاس تۋدىردى.
بەكزات قۇلشار
