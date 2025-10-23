اقىلدى ۇلتاراق
ءجۇرىس - ادامنىڭ تىرەك-قيمىل جۇيەسىنىڭ كورسەتكىشى، دەنساۋلىعىنىڭ ايناسى. الايدا ءبىز كۇندەلىكتى ومىردە قالاي قادام باسىپ جۇرگەنىمىزگە ءمان بەرە بەرمەيمىز.
اياق اۋىرىپ، بەل شانشىعاندا عانا ماسەلەنى بايقايمىز. وسىنداي پروبلەمانىڭ الدىن الۋ ءۇشىن وتاندىق ماماندار اقىلدى ۇلتاراق ويلاپ تاپتى.
قۇرىلعى ادامنىڭ ءاربىر قادامىن باقىلاپ، دەنە سالماعىن، جۇرىستەگى اۋىتقۋلارىن انىقتاپ بەرەدى. جوبانى «ISSAI» قۇرامىنداعى جەتىلدىرىلگەن روبوتتەحنيكا جانە مەحاترونيكا جۇيەلەرى لابوراتورياسى جۇزەگە اسىرىپ وتىر.
لابوراتوريا مەڭگەرۋشىسى ازامات ەشمۇحامەتوۆتىڭ ايتۋىنشا، قۇرىلعىنىڭ نەگىزى - جاساندى ينتەللەكت پەن نانوسەنسورلار. ۇلتاراقتىڭ ىشىنە ورناتىلعان جوعارى دالدىكتەگى سەنسورلار ادامنىڭ قوزعالىسىن باقىلاپ، ناقتى مالىمەتتەردى كومپيۋتەرگە جىبەرەدى. ال جۇيە بۇل دەرەكتەردى تالداپ، ەكران ارقىلى كورسەتەدى. «ءبىزدىڭ جوبامىز - قاراپايىم ۇلتاراق ەمەس، ول ناقتى دياگنوز قويا الاتىن قۇرىلعى. ادام جۇرگەن كەزدە قاي تۇسقا سالماق ءتۇسىرىپ جاتىر، قوزعالىس سيممەتريالى ما، جوق پا ءبارىن بىردەن كورۋگە بولادى. ءبىز مۇندا وتە سەزىمتال نانوسەنسورلاردى پايدالانامىز. ولاردىڭ كومەگىمەن ءجۇرىستىڭ دالدىگى مەن سالماقتىڭ تارالۋىن انىقتايمىز»، دەيدى زەرتتەۋشى.
قۇرىلعىنى مەديتسينا سالاسىندا قولدانۋ وتە ءتيىمدى بولماق. قازىردىڭ وزىندە بىرنەشە كلينيكادا قاناتقاقتى جوبا رەتىندە پايدالانىلىپ جاتىر. ماماندار ناۋقاستاردىڭ تابانىنا ۇلتاراقتى سالىپ، ەكى مينۋت ىشىندە جۇرىسىندەگى اۋىتقۋلاردى انىقتاي الادى. «كەيبىر ادامدار سىرتتاي قاراعاندا دۇرىس جۇرەتىندەي كورىنەدى. ءبىراق ۇلتاراقتى سالىپ، ناقتى كورسەتكىشتى كورگەندە، سالماقتى تەك وكشەسىنە نەمەسە ءبىر جاق تىزەسىنە عانا ءتۇسىرىپ جۇرگەنى انىقتالادى. مۇنداي قاتە ءجۇرىس ۋاقىت وتە كەلە بۋىندارعا، ومىرتقاعا، اياققا سالماق تۇسىرەدى. ءبىز بۇنى ەرتە انىقتاپ، ادامدارعا «سالماعىڭىزدى وڭ اياققا تەڭدەي ءتۇسىرىڭىز، فازالىق قوزعالىستى وزگەرتىڭىز» دەگەن سياقتى كەڭەس بەرەمىز. مۇنىڭ ءبارىن جاساندى ينتەللەكت تالداپ بەرەدى»، دەيدى ازامات ەشمۇحامەتوۆ.
ۇلتاراق دياگنوز قويىپ قانا قويمايدى. ول وڭالتۋ بارىسىن دا باقىلاپ وتىرادى. «ءبىز ادامنىڭ دەنساۋلىعىنداعى وزگەرىستى ءدال كورسەتەمىز. ناۋقاستار اپتا سايىن وزگەرىستەردى وزدەرى كورىپ، قاراپ وتىرادى. بۇل وڭالۋعا دەگەن سەنىمدى ارتتىرادى»، دەيدى زەرتحانا مەڭگەرۋشىسى.
ينجەنەرلەر بولاشاقتا قۇرىلعىنى سپورتشىلارعا، اسكەري قىزمەتكەرلەرگە، اۋىر دەنە ەڭبەگىمەن اينالىساتىن جۇمىسشىلارعا بەيىمدەۋدى كوزدەپ وتىر. سەبەبى دۇرىس ءجۇرىس - تەك قوزعالىس ماسەلەسى ەمەس، ادامنىڭ جالپى دەنساۋلىعىنا اسەر ەتەتىن ماڭىزدى فاكتور.
ايتولعان ءجۇنىسحان
egemen.kz