اقىلدى كامەرالار كەپتەلىستى قالاي ازايتادى
استانا. KAZINFORM - ميلليون تۇرعىنى بار قالالاردا جول كەپتەلىسى - كۇندەلىكتى كۇيبەڭ تىرشىلىكتىڭ باستى پروبلەمالارىنىڭ ءبىرى.
الايدا قازىر بۇل ماسەلەنى تەحنولوگيا مەن جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن شەشۋدىڭ ناقتى تەتىكتەرى پايدا بولۋدا، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
جول كەپتەلىسى - ەكونوميكالىق سىن-تەگەۋرىن
كەپتەلىستە جوعالعان ءاربىر ساعات - بيزنەسكە كەلەتىن تىكەلەي شىعىن مەن ادامداردىڭ جۇيكە توزدىرۋىنىڭ سەبەبى. مىسالى، الماتى، استانا سەكىلدى ءىرى قالالاردا تۇرعىنداردىڭ ۇشتەن ءبىرى جۇمىسقا جەتۋ ءۇشىن 40 مينۋتتان استام ۋاقىتىن جولدا وتكىزەدى. كولىك سانى كوبەيگەن سوڭ جولدى كەڭەيتۋ دە ماسەلەنى تولىق شەشە الماي وتىر.
كلاسسيكالىق ادىستەر - جاڭا جولدار، جولايىرىقتار مەن قوعامدىق كولىكتى دامىتۋ - ءالى دە ماڭىزدى. ءبىراق ولار جەتكىلىكسىز. سەبەبى حالىق سانىمەن قاتار كولىك سانى وسۋدە. ال كولىك جۇرگىزۋ كوپتەگەن ادامدار ءۇشىن جايلىلىق پەن ەركىندىكتىڭ بەلگىسى بولىپ سانالادى. ودان قالدى اۆتوبۋستاردىڭ وزدەرى كەپتەلىستە تۇرادى.
جاساندى ينتەللەكت پەن بەينەاناليتيكا - جاڭا شەشىم
قازىر جول قوزعالىسىن رەتتەۋدىڭ باستى باعىتى - اقىلدى بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرى. زاماناۋي كامەرالار ەرەجە بۇزۋشىلىقتى تىركەپ قانا قويماي، ناقتى ۋاقىتتا كولىك اعىنىن تالداپ، جولداعى جاعدايدى باسقارا الادى.
مۇنداي جۇيەلەر:
كولىك قوزعالىسىنىڭ جىلدامدىعى مەن تىعىزدىعىن ولشەيدى؛
اپات، جولدا قالعان كولىك نە بوگدە زاتتى انىقتايدى؛
دەرەكتەردى جەدەل تۇردە ورتالىققا جىبەرىپ، باعدارشام جۇمىسىنىڭ فازاسىن وزگەرتەدى؛
كەپتەلىس كەزىندە قوزعالىس باعىتىن قايتا باعىتتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتالىق، ماسكەۋدە جول قوزعالىسىن باسقارۋ ورتالىعى ماماندارى اپاتتى جاعداي كەزىندە باعدارشامدى اۆتوماتتى ەمەس، «بەيىمدەلگەن» رەجيمگە اۋىستىرىپ، كولىكتەردىڭ قوزعالىسىن رەتتەي الادى. بۇل دەرەكتەر تەك كامەرالاردان ەمەس، جول استىنداعى داتچيكتەردەن دە تۇسەدى. بۇگىندە قالاداعى 600 گە جۋىق قيىلىستا وسىنداي «اقىلدى» جۇيەلەر ورناتىلعان.
عالىمدار ۇسىنعان «ۆيرتۋالدى دەتەكتور» ءادىسى ءارتۇرلى بۇرىشتان تۇسىرىلگەن بەينەلەردەن كولىكتەردى ءدال تانۋعا مۇمكىندىك بەردى. ال 2024-جىلى رەسەيدە جول كامەرالارىن ورناتۋدىڭ ءبىرىڭعاي ستاندارتى بەكىتىلدى. تيىسىنشە ماسكەۋ اينالما جولىندا 2021-2024-جىلدارى اپات سانى 20 پايىزعا ازايسا، ال كولىكتەردىڭ ورتاشا جىلدامدىعى 12 پايىزعا ارتقان. وسىلايشا، الىپ شاھار الەمدەگى ەڭ كەپتەلىسى كوپ مەگاپوليستەر تىزىمىنەن شىقتى.
ەكونوميكا مەن قالالىق ءومىر ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر
ينتەللەكتۋالدى كولىك جۇيەلەرى ماسەلەنىڭ سالدارىن ەمەس، تۇپكى سەبەبىن جويادى. مىسالى، اۋىر جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىن ءتيىمدى باسقارۋ ارقىلى جولدى جەڭىلدەتىپ، لوگيستيكانى وڭتايلاندىرۋعا بولادى.
بۇعان دەيىن ماسكەۋ بيلىگى اۋىر كولىكتەرگە قالا ورتالىعىنا كىرۋگە تىيىم سالعان ەدى. بۇل شەشىم كەپتەلىستى ازايتقانىمەن، ماركەتپلەيستەر مەن جەتكىزۋ قىزمەتتەرىنە قيىندىق تۋعىزدى، ال بۇل ءوز كەزەگىندە تاۋار باعاسىنا كەرى اسەر ەتتى.
بەينەساراپتاما بۇل ماسەلەنى «جاسىل ءدالىز» جۇيەسى ارقىلى شەشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى - ياعني اۋىر كولىكتەرگە ناقتى ۋاقىتتا جول اشىلادى. بۇل بيزنەسكە جانارماي شىعىنىن 20 پايىزعا دەيىن قىسقارتۋعا، اۆتوپارك توزۋىن ازايتۋعا جانە جەتكىزۋ ۋاقىتىن بولجامداۋعا كومەكتەسەدى.
تەحنولوگيانىڭ الەۋەتى زور
جاساندى ينتەللەكتكە نەگىزدەلگەن جول قوزعالىسىن باسقارۋ جۇيەلەرى قازىر تاجىريبەدەن وتكەن، ناقتى ناتيجە كورسەتىپ وتىرعان قۇرالعا اينالدى. ولار قىمبات كوپدەڭگەيلى جولايىرىقتار سالماي-اق، كولىك قوزعالىسىن ءدال جانە ءتيىمدى رەتتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇل - win-win شەشىم:
قالا تۇرعىندارى ءۇشىن - قاۋىپسىز ءارى اشىق جولدار،
بيزنەس ءۇشىن - ۇنەم مەن بولجامدىلىق،
ال قالا ءۇشىن - ەكولوگيالىق تيىمدىلىك پەن تەڭگەرىمدى دامۋ.
اقىلدى كولىك جۇيەلەرى قالانىڭ تىنىسىن وزگەرتۋدە. ولار تەك كەپتەلىستى ازايتىپ قويماي، جاڭا اۋدانداردىڭ دامۋىنا، ورتالىقتىڭ جۇكتەمەسىن ازايتۋعا جانە قالالىق ءومىر ساپاسىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.