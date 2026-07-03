وچەرك جازۋدىڭ قاس شەبەرى
استانا. KAZINFORM - اقىن تەمىرحان مەدەتبەك: «بۇگىنگى تاڭدا ءوزىنىڭ ۇلتتىق توپىراعىندا تامىر ساپ، اتا-بابا داستۇرىنەن قۇنار تارتىپ، ءبىتىم بولمىسىن جوعالتپاعان رەسپۋبليكاداعى بۇكىل ءيسى قازاقتىڭ ءبارى ءجۇرسىن ەرمانوۆتى جاقسى بىلەدى. ويتكەنى ونىڭ اۋديتورياسى وتە كەڭ، وتە ۇلكەن...» دەپ اقىن، قازاقتىڭ ەڭ قاستەرلى ونەرىنىڭ ءبىرى - ايتىستىڭ جاناشىرى تەلەجۇرگىزۋشى، قالامى قارىمدى جۋرناليست ءجۇرسىن ەرمان اعامىزعا تانىمالدىعى جايلى باعاسىن بەرىپتى.
بۇل جەردە بەلگىلى اقىن تەمىرحان مەدەتبەك اعامىز ج. ەرماننىڭ ايتىستىڭ جۇرگىزۋشىسى رەتىندەگى جالپاق جۇرتتىڭ بىلەتىندىگى تۋرالى ايتىپ وتىر. راسىندا جۇكەڭ ايتىستىڭ توڭىرەگىنە اياقاستى كەلىپ قالعان تۇلعا ەمەس. وسى كەرەمەت ونەرىمىزگە ول جۇرەكتىڭ قالاۋىمەن، جانىنىڭ جاقىندىعىمەن، ءبىلىم قابىلەتىنىڭ جەتۋىمەن كەلگەن. وعان قانشاما جىلدان بەرى وسى ايتىستىڭ ىستىعىنا كۇيىپ سۋىعىنا توڭىپ، ءبىر ورىندا تۇرالاتىپ قالماي، العا قاراي ىلگەرلەتىپ كەلە جاتقانى دالەل. مەنىڭ ءدال قازىر ايتايىن دەپ وتىرعانىم ءجۇرسىن اقىننىڭ ايتىس ونەرىنە جاقىندىعى، وعان سىڭىرگەن ەڭبەگى تۋراسىندا ەمەس. جوعارىدا «قالامى قارىمدى جۋرناليست» دەگەن ءبىر ءسوز ايتىپ قالدىم. بۇگىنگى گەپ سول.
ءجۇرسىن ەرمان ەڭ اۋەلى اقىن، ونان سوڭ تانىمال تەلەجۇرگىزۋشى. ول تەك تەلەجۇرگىزۋشى عانا ەمەس، قالامىنان ءسوزدىڭ ءنارى توگىلگەن قارىمدى جۋرناليست. سونان كەيىن ول مىقتى ۇيىمداستىرۋشى ىسكەر ازامات. بۇل جاقتارى مەنىڭ ويىمشا جۇرتتىڭ بارىنە بەلگىلى. وسى ىستەرى ارقىلى وزىنەن كەيىن ءىزىن باسىپ كەلە جاتقان كاسىپتەس ءىنى-قارىنداستارىنا ۇلگى بولارلىق دەڭگەيدەگى تۇلعا.
مەن جۇكەڭدى وچەرك جازۋدىڭ قاس شەبەرى دەر ەدىم. ونىڭ جازعان ءاربىر جازباسىندا ادەمى ءبىر ليريكا بار. ءتىپتى جازعان سوزدەرىندە تاماشا ىرعاق اۋەنمەن قيۋلاسىپ تۇرادى دەر ەدىم. كەز كەلگەن مىقتى جازىلعان پوەزياعا جاسىرىن ءبىر ىرعاق قوسىلىپ كەلەدى. وقىعان ادامدى جاقۇتتاي تىزىلگەن سول عاجايىپ سوزدەر بىردەن باۋراپ اكەتەدى. سول سياقتى جاقسى جازىلعان ماقالا، اڭگىمە جازۋشى شەبەر بولسا وقۋشىنى قايتا وقۋعا تارتا بەرەدى.
ال ءبىزدىڭ ءجۇرسىن اعامىزدىڭ وچەركتەرىندە سوندايدىڭ بارىن سەزدىم. وقىعان سايىن ادەمى ءبىر اۋەن تىڭداعان سياقتى ەلىتىپ وتىرادى ەكەنسىڭ. ونىڭ «بارايىن دەسەم جەر شالعاي»، «ءبىز اۋىلعا بارعاندا»، «الماتى مەن قوسكولدىڭ اراسىندا» دەگەن سياقتى وچەرىك جازبالارى مىسال بولا الادى.
مەنىڭ بىلۋىمشە جۇكەڭ ادەتتە سويلەپ وتىرعاندا دا ءسوز تاپقىش ادام ەكەن. سول ءسوز تاپقىشتىعى دا اتالعان وچەركتەردە ءورىپ ءجۇر. ءتىپتى كەيبىرىن وقىپ وتىرىپ ءوزىم بىردەمەلەر جازعاندا «پاروديا جاساعىڭ كەپ» كەتەدى. تابىلىپ قولدانعان قيۋلى سوزدەر، ادەمى تىركەستەر سونداي ويعا جەتەلەيدى.
مىسالى «الماتى مەن قوسكولدىڭ اراسىندا» دەگەن ماقالا(وچەرىك نەگىزىندە) «ءبىزدىڭ اۋىل - جەردىڭ تۇبىندە. ءبىزدىڭ اۋىلدىڭ ارعى جاعىندا جەر جوق بولۋىدا مۇمكىن. الماتىدان جەزقازعانعا دەيىن ءبىر مىڭ ءۇش ءجۇز شاقىرىم بولسا، جەزقازعاننان «قوسكولگە» دەيىن ءۇش ءجۇز بىردەڭە. قۇلجانباي ودان ءارى قىرىق شاقىرىم، ارالدىڭ قاراقۇمىنا سۇعىنىپ جاتىر. اسفالت دەگەن تۇسىڭە دە كىرمەيدى. ىرعاڭداپ جۇرە بەرەسىڭ، جۇرە بەرەسىڭ...» دەپ باستالادى. بۇل اتالعان وچەركتىڭ ەڭ ءبىرىنشى ابزاتسى. ءساتتى قولدانىلعان، ءبىراق سونداي قاراپايىم سوزدەر بولعانىمەن جۋرناليست ءوزىنىڭ ىشكى ويىن سويلەتىپ، وقىرماندى بىردەن باۋراپ الا جونەلگەن.
ءجۇرسىن ەرمان جازبالارىندا ءسوزدى كوركەمدەيمىن دەپ قاتايتۋ، قاساڭداتۋ جوق ەكەن. اشەيىندەگى اۋىز ەكى سوزدەردە ايتىلا بەرەتىن قاراپايىم قولدانىستار بارعا ۇقسايدى. ءبىراق بۇنىم قارابايىرلىعى باسىم دەگەنىم ەمەس. ماقالانى باستاعاندا دا سولاي قاراپايىم، قازاقي اڭگىمەدەن باستاپ اكەتەدى. بۇنداي قولدانىستار جازبانى وڭەي تۇسپەسە، ءۇنجۇرعاسىن تۇسىرمەيدى. مىسالدار كوپ-اق، سونىڭ ءبىرى «بارايىن دەسەم جەر شالعاي» اتتى ماقالاسىنىڭ ەڭ اۋەلگى باستالۋى بىلاي كەلەدى: «تۇرسىن جۇرتباي ەكەۋمىزدىڭ دە ازان شاقىرىپ قويعان ەسىمىمىزدە كىسى قىزىعارلىق ەشتەڭە جوق...» دەپ باستايدى. ارعى جاعىن وقىساڭىز ادەمى جالعاسىن تاۋىپ كەتكەن...
جالپى مەنىڭ بۇگىنگى ايتپاعىم - ءجۇرسىن ەرمان اقىن، تەلەجۋرناليست، ايتىس ونەرىنىڭ جاناشىرى ىسكەر ازامات عانا ەمەس، قالامى قارىمدى، قايتالاپ ايتام، قازىردە مۇلدە ۇمىتىلىپ كەتكەن وچەركتى جازۋدىڭ قاس شەبەرى ەكەنىن، ونىڭ ولەڭدەرىندە عانا ەمەس، قارا سوزبەن جازعان ماقالالارىندا ادەمى اۋەن بارىن ايتۋ ەدى.
كەيدە تانىمال اقىن، جۋرناليست ءجۇرسىن اعانىڭ كەيبىر بوگەنايى بولەك جازبالارىن وقي سالىپ قىزىققاننان تۋرا سوعان ۇقساپ «پاروديالاپ» ماقالا جازعىم كەلەتىنى بار ەدى. ال بۇل جولى مەن اقىننىڭ كوپ ەلگە تانىمال ولەڭىنە پاروديا جاسادىم. وعان بولا ءجۇراعام ماعان رەنجي قويماس دەپ ويلايمىن.
ەركەكتەرگە ودا
(ءجۇرسىن ەرماننىڭ «ايەلدەرگە ودا» ولەڭىنىڭ ىزىمەن)
ىزدەسەڭ باقىت جەر كوكتەن
ايرىلما وندا ەركەكتەن.
ويتكەنى ەركەك ءاردايىم،
ايەلدەر ءۇشىن تەر توككەن.
شاپقىلاساڭدا جاققا سان،
ەركەكسىز قوندى باق قاشان،
تىرلىكتىڭ ءتىلىن تاپپاسسىڭ،
ەرىڭنىڭ بابىن تاپپاساڭ.
ەركەكتەن بالا تاباسىڭ،
ەركەكپەن عانا اناسىڭ،
ەرىڭە جاقساڭ ءوزىڭنىڭ،
ەلىڭە بۇكىل جاعاسىڭ.
قاشاندا مەيلى قاي ەلدە،
ءوز ەرى قىمبات ايەلگە.
مىقتىمىن دەسەڭ ەگەردە
جارىڭا بارىپ دالەلدە...
شاتتىقتىڭ ەركەك تاعانى،
ەركەكسىز ايەل نازالى،
جارىمەن تاتۋ ايەلدىڭ،
بولماعى جوق جامانى.
كەتسە ەگەر ەركەك قاسىڭنان،
باق تا اۋار وندا باسىڭنان.
ەركەگىن قادىر تۇتقانعا
جۇماقتىڭ ەسىگى اشىلعان.
ەركەكپەن قۇنىڭ ولشەنەر،
(ايەلگە ۇقساس ول شەبەر)
باقىتتى سەندە بولماسسىڭ،
كۇيەۋىڭ سورلى بولسا ەگەر.
ايەلدىڭ ەركەك قورعانى،
قامقورى، دوسى، قورمالى.
تىرلىكتى ەركەك جاساسا،
تىرەۋىش بولساڭ بولعانى.
ايەلدەن تۋىپ تارالعان،
تەك ايەل ءۇشىن جارالعان،
ماپەلەۋگە ءزارۋ ول جانە
كەم قاراي كورمە بالاڭنان)).
بىلەدى ەرى جوقتاردا
ەركەكتەن ىستىق وت بارما.
قارعاعىڭ كەلسە بىرەۋدى،
«كۇيەۋىڭنەن ايرىل» دەپ قارعا.
«ايەل» دەپ تاڭى اتاتىن،
«ايەل» دەپ شارشاپ جاتاتىن.
ايەلدىڭ ءماندى باعى ءۇشىن
ەركەكتەردە ماڭگى جاساسىن!!!
اۆتور
بەيسەن سۇلتان ۇلى