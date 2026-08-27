اقىن ايتاقىن بۇلعاقوۆ اۋىر دەرتكە شالدىقتى – قازىرگى جاعدايى قالاي؟
استانا. KAZINFORM - بەلگىلى ايتىسكەر اقىن، ءسوز ونەرىنىڭ جاناشىرى ايتاقىن بۇلعاقوۆ وڭەش وبىرىنا بايلانىستى ۇزاق ۋاقىت ەم قابىلداپ، قازىرگى تاڭدا رەميسسيا كەزەڭىنە شىقتى، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
اقىننىڭ اۋىر دەرتتى جەڭىپ، دەنساۋلىعىنىڭ جاقسارعانى تۋرالى ونىڭ جاقىندارى مەن ەم العان كلينيكا قىزمەتكەرلەرى حابارلاعان. ۇزاق ۋاقىتقا سوزىلعان ەمنەن كەيىنگى بۇل جاڭالىق اقىننىڭ وتباسى مەن جاقىندارى ءۇشىن ۇلكەن قۋانىش بولدى.
قاتەرلى ىسىك دياگنوزى ادام ومىرىنە كۇرت وزگەرىس اكەلىپ، ناۋقاستىڭ وزىنە عانا ەمەس، ونىڭ تۋعان-تۋىستارى مەن جاقىندارىنا دا اۋىر ەموتسيونالدىق سالماق تۇسىرەدى. ەمنىڭ ءار كەزەڭى سابىر مەن ءتوزىمدى، ال وتباسى ءۇشىن ءۇمىت پەن الاڭداۋشىلىقتى قاتار تالاپ ەتەدى.
ايتاقىن بۇلعاقوۆ تا وسىنداي كۇردەلى كەزەڭنەن ءوتتى. اقىنعا قويىلعان دياگنوزدان كەيىن ول ۇزاق ۋاقىت بويى مەديتسينالىق ەم قابىلداپ، دەنساۋلىعىن قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن كۇرەستى. ءاربىر تەكسەرىس پەن ەم ناتيجەسى ونىڭ وتباسى ءۇشىن ماڭىزدى جاڭالىققا اينالدى.
اقىن ءۇندىستانداعى Yashoda كلينيكاسىندا ەم العان. شەتەلدە ەمدەلۋ بارىسىندا وعان مەديتسينالىق ماماندارمەن قاتار، جانىنان تابىلىپ، قولداۋ كورسەتكەن جاقىندارىنىڭ كومەگى دە ماڭىزدى بولعان.
بۇگىندە اقىننىڭ رەميسسياعا شىققانى تۋرالى جاقسى جاڭالىق ونىڭ ونەردەگى ارىپتەستەرى مەن جانكۇيەرلەرىنە دە قۋانىش سىيلادى.