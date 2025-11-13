ق ز
    12:24, 13 - قاراشا 2025 | GMT +5

    اقوردا پرەزيدەنتتىڭ الداعى ءبىر اپتاداعى جۇمىس كەستەسىن جاريالادى

    استانا. قازاقپارات - 14-قاراشا كۇنى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ استانادا وتەتىن اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمىنا قاتىسادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Ақорда
    فوتو: اقوردا

    - جيىن بارىسىندا اگرارلىق سالانى دامىتۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى تالقىلانادى. 14-15-قاراشا كۇندەرى قاسىم-جومارت توقايەۆ وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ شاقىرۋىمەن تاشكەنتكە مەملەكەتتىك ساپارمەن بارادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    مەملەكەتتەر باسشىلارى تەت- ا- تەت فورماتىندا كەلىسسوز جۇرگىزەدى، سونداي-اق پرەزيدەنتتەردىڭ توراعالىعىمەن قازاقستان- وزبەكستان جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ ەكىنشى وتىرىسى وتەدى.

    16-قاراشادا پرەزيدەنت تاشكەنتتە وتەتىن ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنە قاتىسادى. 17-19-قاراشا كۇندەرى استاناعا ەستونيا پرەزيدەنتى الار كاريس مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلەدى. اقوردادا مەملەكەتتەر باسشىلارى جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوز جۇرگىزىپ، ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.

     

    مەملەكەت باسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    رەداكتورى
