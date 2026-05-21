اقمولادا جول اپاتى كەزىندە جوعارى كەرنەۋلى ەلەكتر جەلىسى زاقىمداندى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىندا جول-كولىك وقيعاسى كەزىندە جوعارى كەرنەۋلى ەلەكتر جەلىسى زاقىمدانىپ، جەڭىل اۆتوكولىكتەر ءۇشىن اينالما جول ۇيىمداستىرىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
استراحان اۋدانى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ستاروكولۋتون اۋىلدىق وكرۋگىنە قاراستى قوسكول اۋىلى ماڭىنداعى رەسپۋبليكالىق تراسسادا الدىن الا دەرەك بويىنشا 500 ك ۆ جوعارى كەرنەۋلى ەلەكتر بەرۋ جەلىسى تىرەگىنىڭ قۇلاۋى سالدارىنان ول جول بولىگىنە تۇسكەن.
- ادام ءومىرى مەن قاۋىپسىزدىگىنە تونگەن قاۋىپكە بايلانىستى اتالعان ۋچاسكەدە كولىك قوزعالىسى ۋاقىتشا توقتاتىلدى. قازىرگى جاعداي جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ باقىلاۋىندا. وقيعا ورنىندا بارلىق ءتيىستى قىزمەتتەر جۇمىس ىستەپ جاتىر، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ ناقتىلاۋىنشا، جول- كولىك وقيعاسى 20-مامىردا «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي - رف شەكاراسى» اۆتوجولىندا بولعان. اپات سالدارىنان جوعارى كەرنەۋلى ەلەكتر جەلىسى زاقىمدانىپ، كولىك قوزعالىسى ۋاقىتشا قيىنداعان.
- وقيعا ورنىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جول قوزعالىسىن رەتتەپ، قوعامدىق ءتارتىپ پەن جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتتى. جەڭىل اۆتوكولىكتەر ءۇشىن جاقىن ەلدى مەكەن ارقىلى اينالما جول ۇيىمداستىرىلدى، - دەپ تولىقتىردى پوليتسيا.
وقيعانىڭ سالدارىن جويۋ جانە ەلەكتر جەلىسىن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن ەنەرگەتيكالىق ۇيىمدار مەن جول قىزمەتتەرى جۇرگىزىپ جاتىر. سونىمەن قاتار كولىك جۇرگىزۋشىسى زاڭناماعا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعانى ايتىلدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اقمولا وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «استانا - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 917-946 شاقىرىم ارالىعىنداعى بولىگىندە ورتاشا جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتقانى حابارلانعان ەدى.