اقمولا وبلىسىنىڭ تۇرعىندارى مىسىرعا جولداما ساتىپ الىپ، 15 ميلليون تەڭگەدەن ايىرىلدى
كوكشەتاۋ. قازاقپارات - اقمولا وبلىسىنىڭ 5 تۇرعىنى پوليتسياعا كەلىپ، شەتەلدە دەمالۋعا جولداما ساتىپ العان تۋروپەراتورعا شاعىمداندى.
اقمولا وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى تۋريستىك اگەنتتىكتىڭ قىزمەتىمەن بايلانىستى الاياقتىق ءىستى انىقتادى. تۋروپەراتوردىڭ ايلاسىنا بىرنەشە وبلىس تۇرعىنى ءتۇسىپ، شىعىن شامامەن 15 ميلليون تەڭگە بولدى.
- 2025 -جىلدىڭ ناۋرىزىندا پوليتسياعا 52 جاستاعى جەرگىلىكتى تۇرعىن شاعىمداندى. ەر ادام 2025 -جىلدىڭ قاڭتارىندا بەلگىسىز ءبىر قىز ونىڭ 7 ميلليون تەڭگەگە جۋىق اقشاسىن الداۋ ارقىلى يەمدەنگەنىن حابارلادى. پوليتسيا تەكسەرگەندەي، زارداپ شەككەن ازامات تۋريستىك اگەنتتىك ارقىلى مىسىرعا جولداما العان. شەتەلگە ۇشامىن دەگەنشە، تۇراقتى تۇردە بايلانىس بولعاندىقتان، ولاردىڭ تۋراگەنتتىككە ەش كۇدىگى بولماعان. الايدا قوناقۇيگە كەلگەندە تۋريستەرگە بولمەلەردىڭ بروندالماعانى حابارلانعان، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
تۋريستىك اگەنتتىكپەن بايلانىس ورناتقان سوڭ، دەمالۋشىلار «تەحنيكالىق قاتە» تۋرالى تۇسىنىكتەمە العان. ايەل قوسىمشا تولەم جاساۋدى سۇراپ، كەيىن اقشانى قايتاراتىنىنا ۋادە بەرگەن. ەلگە ورالعاننان كەيىن ۋادە ەتىلگەن قاراجاتتى زارداپ شەككەندەر الا المادى.
كەيىن پوليتسياعا تاعى ءتورت ازاماتتان وسى وقيعاعا ۇقساس وتىنىشتەر تۇسكەن.
- الاياقتىق فاكتىسى بويىنشا سوت الدىنداعى تەرگەۋ باستالدى. جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارى بارىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كۇدىكتىنى انىقتادى. ول 41 جاستاعى جەرگىلىكتى تۇرعىن بولىپ شىقتى. قازىرگى ۋاقىتتا وعان ءۇيقاماق تۇرىندەگى قاماۋ شاراسى قولدانىلعان، - دەپ مالىمدەدى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ازاماتتاردى تۋريستىك جولدامالاردى ساتىپ الۋ كەزىندە اباي بولۋعا جانە تەك سەنىمدى ءارى رەسمي تىركەلگەن تۋريستىك اگەنتتىكتەردىڭ قىزمەتىنە جۇگىنۋگە شاقىردى.