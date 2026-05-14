اقمولا وبلىسىنا گەرمانيادان 165 باس گولشتين سيىرى اكەلىندى
كوكشەتاۋ. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى قولداۋىمەن اقمولا وبلىسىندا ءىرى ءسۇت-تاۋارلى فەرما جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
جوبا اقمولا وبلىسى اكىمدىگى، جەكە ينۆەستور جانە «KOKSHE» الەۋمەتتىك كاسىپكەرلىك كورپوراتسياسى بىرلەسكەن قارجىلاندىرۋى اياسىندا قولعا الىنعان.
«Burabay Milk» سەرىكتەستىگى بۋراباي اۋدانىندا 1440 باسقا ارنالعان زاماناۋي ءسۇت-تاۋارلى فەرما، سونداي- اق شۋچينسك قالاسىندا ءسۇت زاۋىتىن سالۋدى جوسپارلاپ وتىر.
جوبا اياسىندا جالپى 330 باس اسىل تۇقىمدى مال اكەلۋ كوزدەلگەن.
كومپانيا جوعارى ءونىمدى اسىل تۇقىمدى تابىن قالىپتاستىرۋ جۇمىستارىن باستاپ كەتكەن.
سونىڭ ناتيجەسىندە گەرمانيادان 165 باس گولشتين تۇقىمدى قاشاردىڭ العاشقى پارتياسى ارنايى اۋە رەيسىمەن جەتكىزىلدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا مال كارانتيندىك باقىلاۋدان ءوتىپ، جاڭا جاعدايعا بەيىمدەلۋدە.
الداعى ءبىر ايدا ۆەتەريناريالىق ماماندار كەشەندى زەرتتەۋلەر جۇرگىزىپ، اسا ءقاۋىپتى اۋرۋلارعا تەكسەرۋ وتكىزەدى،-دەلىنگەن اقپاراتتا.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، الداعى ۋاقىتتا اسىل تۇقىمدى مال باسىن تولىقتىرۋ جۇمىستارى جالعاسادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اسىل تۇقىمدى سيىر الۋعا 6 پايىزدىق نەسيە بەرۋ باستالعانى حابارلاندى.