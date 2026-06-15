اقمولا وبلىسىندا ەكسكۋرسيالىق اۆتوبۋس جول اپاتىنا ۇشىرادى
استانا. KAZINFORM - الدىن الا مالىمەت بويىنشا، اۆتوبۋس تۋريستەردى استانادان شۋچينسك- بۋراباي كۋرورتتىق ايماعىنا الىپ بارا جاتقان، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
جول-كولىك وقيعاسىنىڭ ۆيدەوسى الەۋمەتتىك جەلىلەردە جاريالاندى.
اقمولا وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 14-ماۋسىم كۇنى ساعات 13:10 شاماسىندا «شۋچينسك - بۋراباي» اۆتوجولىندا جول-كولىك وقيعاسى بولعان.
- الدىن الا انىقتالعانداي، شۋچينسك قالاسىنان بۋراباي باعىتىنا قاراي كەلە جاتقان Volvo ماركالى اۆتوبۋستىڭ جۇرگىزۋشىسى قولايسىز اۋا رايى جاعدايىنا بايلانىستى كولىكتى باسقارا الماي، قارسى قوزعالىس جولاعىنا شىعىپ كەتكەن. سونىڭ سالدارىنان Changan اۆتوكولىگىمەن سوقتىعىسقان. كەيىن ينەرتسيالىق قوزعالىستىڭ اسەرىنەن اۆتوبۋس جول جيەگىندەگى اعاشقا سوعىلعان، - دەپ مالىمدەدى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.
جول اپاتى سالدارىنان زارداپ شەككەندەر بار. الايدا ولاردىڭ ناقتى سانى ازىرگە ناقتىلانبادى.
قازىرگى ۋاقىتتا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاپ، تەكسەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
الدىن الا مالىمەتتەرگە سايكەس، اۆتوبۋس استانادان شىققان تۋريستەردى تاسىمالداعان. ولاردىڭ اراسىندا بالالار بولماعان.