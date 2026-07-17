اقمولا وبلىسىندا التىن وڭدەيتىن جاسىرىن سەح انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ اقمولا وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى پروكۋراتۋرانىڭ ۇيلەستىرۋىمەن شورتاندى اۋدانى اۋماعىندا باعالى مەتالداردى زاڭسىز وندىرۋمەن اينالىسقان ادامدار توبىنىڭ قىزمەتىن توقتاتتى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارى بارىسىندا قۇرامىندا التىنى بار كەندى وڭدەۋگە جانە باعالى مەتالداردى ءبولىپ الۋعا ارنالعان جاسىرىن سەح انىقتالدى.
- كەندى ۇساقتاۋعا جانە بالقىتۋعا ارنالعان جابدىق، سالماعى 446 گرام التىن قۇيماسى، 4 توننا التىن قۇرامدى ماتەريال، 6 كەلى سىناپ، سونداي-اق 2 ميلليون تەڭگەدەن استام جانە 8 مىڭ ا ق ش دوللارى كولەمىندەگى اقشالاي قاراجات تاركىلەندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءتىنتۋ بارىسىندا قارۋ مەن وق-دارىلەر تابىلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا زاڭسىز قىزمەتكە قاتىسى بار بارلىق تۇلعا، سونداي-اق زاڭسىز وندىرىلگەن باعالى مەتالداردىڭ كولەمى انىقتالىپ جاتىر.
ۇيىمداستىرۋشى قاماۋعا الىندى. تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتىلمەيدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانادا دۇكەندەر مەن ءدامحانالارعا قاۋىپتى ەت جەتكىزگەن جاسىرىن سەح انىقتالعانىن حابارلاعانبىز.