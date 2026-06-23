اقمولا وبلىسىندا دالادان تابىلعان بالانىڭ جاعدايى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىندا دالادا جاراقات العان كۇيدە تابىلعان بەس جاسار بالا قازىر كوكشەتاۋداعى وبلىستىق كوپبەيىندى بالالار اۋرۋحاناسىندا ەم قابىلداپ جاتىر. دارىگەرلەر ونىڭ جاعدايىن تۇراقتى دەپ باعالاپ وتىر.
اقمولا وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى مادينا سماعۇلوۆانىڭ ايتۋىنشا، بالا استراحان اۋداندىق اۋرۋحاناسىنا دەنەسىندە جاراقات ىزدەرى بار، اشىققان، قاراۋسىز قالعان كۇيدە جەتكىزىلگەن.
- دارىگەرلەر بالانىڭ جاعدايىن تۇراقتاندىرىپ، قاجەتتى تەكسەرۋلەردى تاعايىندادى. كەشە ول تولىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ جانە بەيىندى مامانداردىڭ كەڭەسىن الۋ ءۇشىن كوكشەتاۋداعى وبلىستىق كوپبەيىندى بالالار اۋرۋحاناسىنا اۋىستىرىلدى. قازىرگى جاعدايى تۇراقتى، ومىرىنە تىكەلەي قاۋىپ جوق، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، بالانىڭ تابەتى جاقسى، ءوزى كوپشىل.
- قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن پالاتا ماڭىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كەزەكشىلىك ەتىپ ءجۇر. قازىر بۇل ىسكە قورعانشىلىق ورگاندارى مەن پوليتسيا ارالاسىپ جاتىر، - دەدى باسپا ءسوز حاتشىسى.