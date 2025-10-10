اقتوتى دۇيسەيەۆا سوتتا ءىلياس ساريەۆتىڭ بىلىعىن اشكەرە ەتتى
الماتىدا «قازاقتىڭ روبين گۋدى» اتالىپ كەتكەن «ەلگە كومەك» قورىنىڭ باسشىسى ءىلياس ساريەۆكە قاتىستى سوت وتىرىسى جالعاسىپ جاتىر. وعان بىرنەشە رەت الاياقتىق جاسادى دەگەن ايىپ تاعىلعان. 9-قازانداعى سوت وتىرىسىندا ايىپتالۋشى اقتوتى دۇيسەيەۆا ونىڭ قاجىلىققا باراتىنداردىڭ اقشاسىن قۇمار ويىندارعا جۇمساعانىن ايتتى، - دەپ حابارلايدى Tengrinews.kz.
ءىلياس ساريەۆ پەن 33 جاستاعى اقتوتى دۇيسەيەۆاعا قىلمىستىق كودەكستىڭ 190-بابى 3-بولىگى، 4-تارماعى («بىرنەشە رەت جاسالعان الاياقتىق») بويىنشا ايىپ تاعىلىپ وتىر. باپ بويىنشا ءۇش جىلدان جەتى جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ نەمەسە شەكتەۋ جازاسى قاراستىرىلعان.
قانداي ايىپ تاعىلىپ وتىر
قىلمىستىق ءىس ەكى ەپيزودتان تۇرادى، ەكەۋى ءبىر وندىرىسىنە بىرىكتىرىلگەن.
ءبىرىنشى ەپيزود بويىنشا تەرگەۋ نۇسقاسىندا، ساريەۆ ناۋقاستاردىڭ تۋىستارىنان قايىرىمدىلىق جاريالاۋ ءۇشىن اقشا الىپ، Instagram-پاراقشاسىندا بەينەجازبا سالۋعا ۋادە بەرگەن. ءبىراق ول ۋادەسىندە تۇرماعان. سالدارىنان كومەك كۇتكەن التى ادام اقشاسىز جانە قولداۋسىز قالعان.
ەكىنشى ەپيزودتا بلوگەر ەكىنشى ايىپتالۋشى اقتوتى دۇيسەيەۆاعا تيەسىلى تۋريستىك فيرمانىڭ جارناماسىن جاساعان. كومپانيا قاجىلىق پەن ۋمراعا جولدامالار ساتقان. تەرگەۋ دەرەگىنشە، 20 ادام زارداپ شەككەن.
بۇعان دەيىنگى سوت وتىرىسىندا ءىلياس ساريەۆ MM Travel فيرماسىنىڭ قىزمەتىنە قاتىسى جوق ەكەنىن، تەك 2023 -جىلدان 2024 -جىلعا دەيىن جارنامالاعانىن ايتقان.
الايدا 9-قازاندا سوتتا ەكىنشى ايىپتالۋشى اقتوتى دۇيسەيەۆا باسقا نۇسقانى ايتىپ بەردى. ونىڭ سوزىنشە، ولار 2018 -جىلدان بەرى دوستىق ءارى سەرىكتەستىك قاتىناستا بولعان، ال MM Travel كومپانياسىن 2023 -جىلى بىرگە قۇرعان.
«ساريەۆ كومپانيانىڭ ديرەكتورى بولدى. بۇل - ورتاق بيزنەسىمىز ەدى. ەكى جىلدا شامامەن ەكى مىڭ ادامدى قاجىلىققا جىبەردىك. پروبلەما ساريەۆ كاسسادان ءىرى سوماداعى اقشانى الىپ، قايتارماعان كەزدە باستالدى. سونىڭ كەسىرىنەن كاسسادا جەتىسپەۋشىلىك پايدا بولدى. ءبىر توپ تۋريستىڭ اقشاسىن ەكىنشىسىنەن جاپتىم، ءبىراز ۋاقىتقا دەيىن بۇل كومەكتەستى، ءبىراق ساۋىردە مەنى ۇستاعانعا دەيىنگى سوڭعى ەكى-ءۇش ايدا جاعداي ناشارلادى»، - دەدى دۇيسەيەۆا.
اقتوتى دۇيسەيەۆا ساريەۆتىڭ ونىڭ بانك شوتىن پايدالانىپ، كومپانيا اقشاسىن جەكە ماقساتقا جۇمساعانىن ايتتى. پروكۋروردىڭ ناقتىلاۋ سۇراقتارىنان كەيىن ول «قازاقتىڭ روبين گۋدى» اقشانى قۇمار ويىندارعا سالعانىن مويىندادى.
«سول سەبەپتى 20 ادامدى قاجىلىققا جىبەرە المادىق. ول اقشانى ءبىر اپتادا قايتارامىن دەپ ۋادە بەردى جانە ماسەلە شەشىلەدى دەدى. ءتىپتى تۋريستەرمەن ءوزى حابارلاسىپ، نەگە ساپار بولماي قالعانىن ءتۇسىندىردى. قازىر ول مۇنى مەنىڭ وتىنىشىممەن جاساعانىن ايتادى، ءبىراق شىن مانىندە بۇل ونىڭ باستاماسى بولدى. مەن ودان ەشتەڭە سۇراعان جوقپىن»، - دەدى ول.
الايدا سوتتا دۇيسەيەۆا ساريەۆتىڭ قانشا اقشا جۇمساعانىن ناقتى اتاي المادى.
«بىزدە بۋحالتەر بولعان جوق، ءار تۋريستەن نەبارى 25- 30 مىڭ تەڭگە پايدا تۇسەتىن. 2024 -جىلى تولەمدەردەن ونىڭ اقشانى قۇمار ويىندارعا جۇمساي باستاعانىن بايقادىم، سودان كاسسادا جەتىسەۋشىلىك پايدا بولدى. ول بۇرىن، 2014 -جىلى دا ويناعانىن بىلەتىنمىن، ءبىراق، كورىنىپ تۇرعانداي، توقتاي الماعان»، - دەدى ايىپتالۋشى.