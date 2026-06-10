اقتوبەلىك وقۋشىلار ديماش قۇدايبەرگەننىڭ جانكۇيەرىن ءسان-سالتاناتپەن قارسى الدى
اقتوبە. KAZINFORM - «ديماش قۇدايبەرگەن جانە قازاقستان: مەنىڭ ءومىرىمدى قالاي وزگەرتتى؟» اتتى كىتابىنىڭ اۆتورى ەستەر ۋلماني اقتوبەگە كەلدى.
ءانشىنىڭ شۆەيتساريالىق جانكۇيەرىن ۇستازدارى مەن مەكتەپ وقۋشىلارى كۇتىپ الدى.
اقتوبە قالاسىنداعى م. قۇرمانعاليەۆا اتىنداعى 32-مەكتەپ-گيمنازياسى بۇگىن ەستەر ۋلمانيدى كۇتىپ الدى. مەكتەپتەگى جازعى لاگەردە تاربيەلەنىپ جاتقان بالالار «تاۋ ىشىندە» انىنە بيلەپ، تاڭعى جاتتىعۋىن جاسادى. كەيىن شۆەيتساريالىق مەيمان مەكتەپ مۇراجايىنا كىرىپ، ءبىلىم ورداسىنىڭ تىنىسىمەن تانىستى. مۇندا قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەنگە ارنالعان ارنايى بۇرىش بار. وندا فوتوسۋرەتتەرى، ءانشىنىڭ وقۋشى كەزىندەگى سىنىپ جۋرنالى مەن جانكۇيەرلەر سىيعا تارتقان كادەسىيلار ساقتاۋلى.
- ەستەر ۋلماني «ديماش قۇدايبەرگەن جانە قازاقستان: مەنىڭ ءومىرىمدى قالاي وزگەرتتى؟» كىتابىن سىيعا بەردى. كىتاپتىڭ تۇساۋكەسەرى استانا قالاسىندا بولدى. ەستەر حانىم بۇل كىتاپتا قازاقستان، ديماش تۋرالى ەستەلىكتەرىن جيعان. ەلىمىزگە، ديماشقا دەگەن قۇرمەتى ءۇشىن العىس ايتامىز. بۇل مەكتەپ ەلىمىز بويىنشا ەڭ العاش اشىلعان گيمنازيا. ەسىگىمىز ءاردايىم اشىق، - دەدى ءانشىنىڭ العاشقى ۇستازى كلارا قاجعاليەۆا.
شۆەيتساريادان كەلگەن ەستەر ۋلماني قازاقشا سويلەيدى. ول قازاق جەرىنە، كۇتىپ العان ۇستازدارى مەن وقۋشىلارعا العىسىن ايتتى.
- ديماشنىڭ ءانىن مەن العاشقى كەزدە YouTube تان ەستىدىم. بۇل 2020-جىل ەدى. ال 2022-جىلى الماتى قالاسىنداعى كونتسەرتىن تاماشالاۋعا كەلدىم. مەن ءانشىنىڭ تۋعان جەرىنە، اقتوبەگە كەلۋدى ارمانداعان ەدىم. سول ارمانىم بۇگىن ورىندالدى. ءبىر عانا تىلەگىم بار. الەمدە بەيبىتشىلىك بولسىن! الەمدەگى ازاپ پەن قايعى توقتاسىن! قۇدىرەتتى كۇشتى جاراتقان يە، بارشامىزعا جول كورسەتىپ، قورعاپ ءجۇرسىن، - دەدى ەستەر ۋلماني.
ءانشىنىڭ جانكۇيەرىمەن كەزدەسۋگە «ماحاببات بەر ماعان» ءانىنىڭ اۆتورى ورال-قوساي بايسەڭگىر مەن 32-مەكتەپ- گيمنازياسىنىڭ ۇستازدارى جينالدى. مۇندا بارلىعى 100 دەن استام پەداگوگ بار. ال بالا سانى 1400 دەن اسادى. مەكتەپ ۇجىمى 2017-جىلدان بەرى ءانشى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ جانكۇيەرلەرىنە قۇرمەت كورسەتىپ كەلەدى. اقتوبەگە الەمنىڭ ءار تۇكپىرىنەن كەلەتىن جانكۇيەرلەر مىندەتتى تۇردە ول وقىعان مەكتەپكە بارىپ، پارتاسىنا وتىرادى. بيىل تۇركيا ەلىنەن دە تىڭداۋشىلارى كەلدى.
ايتا كەتەيىك، ديماشتىڭ نيۋ-يوركتەگى تاريحي كونسەرتى جايلى دەرەكتى فيلمى كورەرمەنگە جول تارتادى.
ديماش قۇدايبەرگەننىڭ لاتىنامەريكالىق جانكۇيەرلەرى تاياۋدا التى ەلدىڭ ونەرپاز جانكۇيەرلەرىن بىرىكتىرگەن «Omir» اتتى حالىقارالىق شىعارماشىلىق جوبانى ۇسىندى.