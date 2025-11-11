اقتوبەلىك وقۋشىلار 4 مىڭ اسىقتان كيىز ءۇيدىڭ ماكەتىن جاساپ شىقتى
اقتوبە. KAZINFORM - كيىز ءۇي ماكەتىنىڭ سالماعى 15 كەلى بولىپ تۇر. اسىقتى بىرنەشە وبلىستىڭ وقۋشىلارى جيناپ بەردى.
نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ وقۋشىلارى «تۋعان ەلگە تاعزىم» زەرتتەۋ ەسپەديتسياسىنا قاتىستى. اقتوبەمەن قاتار استانا، وسكەمەن، تاراز قالالارىنان وقۋشىلار كەلىپ، جوبا دايىندادى. بيىلعى جوبا اقىن اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 -جىلدىعىنا ارنالدى.
- وقۋشىلارعا الدىن الا حابار بەرىپ، اسىق الا كەلۋدى سۇرادىق. سەبەبى 4 مىڭ اسىقتى تابۋ قيىن. وعان دەيىن اقتوبەلىك بالالار كارتون قاعازدان كيىز ءۇي ماكەتىن جاساپ قويدى. ال وزگە ءوڭىردىڭ وقۋشىلارى كەلگەن سوڭ وزدەرى جەلىممەن جابىستىردى. سالماعى - 15 كەلى. ديامەترى - 1 مەتر، بيىكتىگى - 80 س م. سونىمەن بىرگە نەگىزگى ماقسات - تابيعاتتى قورعاۋ. تەك ەكولوگيالىق تازا ماتەريال قولدانىلدى. بۇل دا بەلگىلى ءبىر قۇندىلىقتى ۇيرەتۋگە مۇمكىندىك بەردى، - دەدى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ اقتوبەدەگى ديرەكتورى قايىربەك ءسابيت ۇلى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بالالار قازىر اسىق ويناعاندى ۇناتادى. ۇزىلىستە، بوس ۋاقىتتارىندا ۇلتتىق سپورتپەن دە شۇعىلدانادى.
ەسكە سالساق، توپاي اسىق جيناعان اقتوبەلىك قازاقستان رەكوردتار كىتابىنا ەندى. ول 3 مىڭنان استام توپاي اسىق جينادى. گيننەسس رەكوردتارىن جاڭارتىپ، جيناعان اسىعىنان ۇلكەن ءمۇسىن جاساۋدى ارماندايدى.