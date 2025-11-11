ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:09, 11 - قاراشا 2025 | GMT +5

    اقتوبەلىك وقۋشىلار 4 مىڭ اسىقتان كيىز ءۇيدىڭ ماكەتىن جاساپ شىقتى

    اقتوبە. KAZINFORM - كيىز ءۇي ماكەتىنىڭ سالماعى 15 كەلى بولىپ تۇر. اسىقتى بىرنەشە وبلىستىڭ وقۋشىلارى جيناپ بەردى.

    Ақтөбелік оқушылар 4 мың асықтан киіз үйдің макетін жасап шықты
    فوتو: امانجول ايتماعامبەتوۆ

    نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ وقۋشىلارى «تۋعان ەلگە تاعزىم» زەرتتەۋ ەسپەديتسياسىنا قاتىستى. اقتوبەمەن قاتار استانا، وسكەمەن، تاراز قالالارىنان وقۋشىلار كەلىپ، جوبا دايىندادى. بيىلعى جوبا اقىن اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 -جىلدىعىنا ارنالدى.

    Ақтөбелік оқушылар 4 мың асықтан киіз үйдің макетін жасап шықты
    فوتو: امانجول ايتماعامبەتوۆ

    - وقۋشىلارعا الدىن الا حابار بەرىپ، اسىق الا كەلۋدى سۇرادىق. سەبەبى 4 مىڭ اسىقتى تابۋ قيىن. وعان دەيىن اقتوبەلىك بالالار كارتون قاعازدان كيىز ءۇي ماكەتىن جاساپ قويدى. ال وزگە ءوڭىردىڭ وقۋشىلارى كەلگەن سوڭ وزدەرى جەلىممەن جابىستىردى. سالماعى - 15 كەلى. ديامەترى - 1 مەتر، بيىكتىگى - 80 س م. سونىمەن بىرگە نەگىزگى ماقسات - تابيعاتتى قورعاۋ. تەك ەكولوگيالىق تازا ماتەريال قولدانىلدى. بۇل دا بەلگىلى ءبىر قۇندىلىقتى ۇيرەتۋگە مۇمكىندىك بەردى، - دەدى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ اقتوبەدەگى ديرەكتورى قايىربەك ءسابيت ۇلى.

    Ақтөбелік оқушылар 4 мың асықтан киіз үйдің макетін жасап шықты
    فوتو: امانجول ايتماعامبەتوۆ

    ونىڭ ايتۋىنشا، بالالار قازىر اسىق ويناعاندى ۇناتادى. ۇزىلىستە، بوس ۋاقىتتارىندا ۇلتتىق سپورتپەن دە شۇعىلدانادى.

    ەسكە سالساق، توپاي اسىق جيناعان اقتوبەلىك قازاقستان رەكوردتار كىتابىنا ەندى. ول 3 مىڭنان استام توپاي اسىق جينادى. گيننەسس رەكوردتارىن جاڭارتىپ، جيناعان اسىعىنان ۇلكەن ءمۇسىن جاساۋدى ارماندايدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
