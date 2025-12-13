اقتوبەلىك مۇعالىم ءتورت تۇلىك سۇيەگىنەن كادەسىي جاساپ ءجۇر
اقتوبە. KAZINFORM - جىلقىنىڭ قاراقۇسى ءبىر قاراعاندا سيىرعا، ەكىنشى جاعىن اينالدىرعاندا قوشقارعا ۇقسايدى. ال سيىردىڭ اۋىز ومىرتقاسىنان مىسىق پەن قىران قۇستى كورەمىز. شەبەر بىرلىك سولتان قازىر بار بىلگەنىن مەكتەپ وقۋشىلارىنا ۇيرەتىپ ءجۇر.
اقتوبە وبلىسى قوبدا اۋدانى تالدىساي ورتا مەكتەبىنىڭ ءمۇعالىمى بىرلىك سولتان اتادان قالعان شەبەرلىك سىرىن بالالارعا ۇيرەتىپ ءجۇر. ءوزى مۇعالىم ءارى ءبىلىم ورداسىندا ارنايى ۇيىرمە اشىپ قويدى. مۇندا بالالار مالدىڭ سۇيەگىن اجىراتىپ، ونى وڭدەپ ۇيرەنەدى. ول ءۇشىن كوپ دۇنيەنىڭ قاجەتى جوق. سۇيەك پەن اعاش وڭدەۋگە ارنالعان قۇرال- سايمان بولسا جەتكىلىكتى. بالالار ەگەۋ، ارا ۇستاپ تا ۇيرەنەدى.
- مالدىڭ سۇيەگىن ىزدەپ جۇرمەيمىز. ەت اسقاندا سۇيەك ءمۇجىپ، جينايمىن. كەيىن سودا مەن ىدىس جۋۋعا ارنالعان سۇيىقتىق قوسىپ قايناتىپ، مايىنان اجىراتىپ الامىن. ءبىر كۇندە كەبەدى، ياعني، وڭدەۋگە دايىن. وقۋشىلارمەن بىرگە ودان ءتۇرلى كادەسىي جاسايمىز. سۇيەكتەن ءتۇرلى دۇنيە جاساپ جۇرگەنىمە 25 جىلداي بولدى. ال مەكتەپتەگى قولونەر شەبەرى ۇيىرمەسىنە 5-9 سىنىپ وقۋشىلارى قاتىسادى. اپتاسىنا ءتورت ساعات بەرىلەدى، - دەدى قولونەر شەبەرى بىرلىك سولتان.
مەكتەپ وقۋشىلارى سۇيەكتەن ءتۇرلى كادەسىي جاساۋعا قىزىعادى. الايدا وتكىر يىسكە كەيبىرى شىدامايدى. ال وڭدەلگەن سوڭ ءبارىن لاكتاپ، كوز قىزىعاتىن دۇنيەنى ءبىر- بىرىنە تارتۋ ەتەدى.
- سۇيەكتەن جاسالعان كادەسىيلار قوبدا اۋدانىنىڭ مۋزەيىندە، سونىمەن بىرگە الماتىدا ونەر مۋزەيىندە بار. العاشقى كادەسىيلاردى قولقا سالىپ سۇراپ الىپ، سوندا قويدى. مۇنىڭ ءبارىن اكەمنەن ۇيرەندىم. ولار دا شەبەر بولعان. اتا-بابامىز مالدى قالدىقسىز كادەگە جاراتقان. تەرىسىنەن ءتۇرلى بۇيىم جاسادى، سۇيەگىن دە قولداندى. كوبىنە ءوزىم عانا سويعان مالدىڭ سۇيەكتەرىن عانا جاراتامىن. قولعا ۇقساعاندا جاڭا ءبىر دۇنيەگە ۇقساتسام، جاساپ شىعارامىن. ماسەلەن جىلقىنىڭ قاراقۇسى ءبىر قاراعاندا سيىرعا، ەكىنشى جاعىنان قاراعاندا قوشقارعا ۇقسايدى. سيىردىڭ اۋىز ومىرتقاسىن ەكىگە بولگەندە بىرىنەن مىسىقتىڭ بەينەسى، ەكىنشىسىنەن قىران قۇستىڭ بەينەسىن كورەمىز. سوندا ءبىر سۇيەكتەن ەكى كادەسىي شىعىپ تۇر، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە قويدىڭ جاۋىرىنىنا ءتۇرلى سۋرەت سالىپ، ونى ويىپ، ۇستەل ۇستىنە قوياتىن كادەسىي ازىرلەيدى. ەشكى مۇيىزىنەن پىشاقتىڭ قىنىن جاساۋعا بولادى. سيىردىڭ مۇيىزىنەن بالىقتىڭ بەينەسىن كورۋگە بولادى.
مەكتەپتەردە ەڭبەك ءپانى مۇعالىمدەرىنىڭ كوبى ەلىمىزدە قولونەردى دامىتىپ وتىر. ماسەلەن ىرعىز اۋدانى مامىر اۋىلىنداعى نەگىزگى مەكتەپتىڭ مۇعالىمى قاناتبەك ءجۇنىسوۆ شالعاي جەردە وتىرىپ-اق اعاشتان، اينەكتەن، تەمىردەن ءتۇرلى بۇيىم جاسايدى. ول اۋىل بالالارىنا شەبەرلىكتىڭ قىر- سىرىن ۇيرەتىپ ءجۇر.