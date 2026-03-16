اقتوبەلىك جىرشىلار تاۋلىك بويى جىرلاۋدى باستادى
اقتوبە. KAZINFORM - جىرشىلار الدىمەن ناسيحات تەرمەلەرىن، حالىق اندەرى مەن حالىق كومپوزيتورلارىنىڭ اندەرىنەن باستادى. جىر كەشىنە ازيا مەن افريكا ەلدەرى بويىنشا GBR الەمدىك رەكوردتار كىتابىنىڭ باس وفيتسەرى قۋاندىق شىڭعىس ۇلى قۇدايبەرگەنوۆ قاتىسىپ وتىر.
اقتوبەدەگى حالىق شىعارماشىلىعى ورتالىعىندا ءقازىر جىرشىلار تەرمە، داستان ايتىپ جاتىر. جىر كەشى ءتورت بولىمگە بولىنگەن. الدىمەن ناسيحات تەرمەسى، حالىق اندەرى جىرلاندى. ال II، III، IV بولىمدەردە «قىرىمنىڭ قىرىق باتىرى» جىرلانادى. V- VI بولىمدە «ءدىني قيسسالا» مەن «ناسيحات» تەرمەلەرى ايتىلادى.
- وتە قىسقا مەرزىمدە شەشىم قابىلداندى. شەتەلدەگى 13 ساراپشىنىڭ ىشىنەن تورتەۋى قارسى بولدى. كوپشىلىك قولداۋىمەن جوبا قولداۋ تاپتى. نەگىزى فينليانديا مەملەكەتىنىڭ ەپوسى الەمگە تانىمال ەكەن. بارلىق ەپوستى، فولكلورلىق جىردى رەكوردقا كىرگىزىپ العان ەل وسى. باسقا حالىق رەكوردقا كىرمەگەن. ءسويتىپ اقتوبەلىكتەر تۇركىتىلدەس ەلدەر ىشىندە، ۇلى دالا حالىقتارى ىشىندە ءبىرىنشى بولىپ الەم رەكوردى كىتابىنا ەنەدى، - دەدى جىر جوباسىنا ازيا مەن افريكا ەلدەرى بويىنشا GBR الەمدىك رەكوردتار كىتابىنىڭ باس وفيتسەرى قۋاندىق قۇدايبەرگەنوۆ.
جىر جوباسى رەكوردتار كىتابىنىڭ تالابىنا سايكەس تاسپاعا تۇسىرىلەدى، ارنايى ساراپشىلار تاۋلىك بويى باقىلاپ وتىرادى. جىرشىلار شىعارماشىلىق ۇيىنە قونادى، وسىندا اۋقاتتانادى. ولاردىڭ ءارقايسىسىنىڭ ءوز كەزەگى بار.
ەپوس تانۋشى عالىم اسقار تۇرعانبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، «قىرىمنىڭ قىرىق باتىرى» داستانىن ماماندار 1942-جىلدان باستاپ جازىپ العان. اقتوبەلىك جىر مەكتەبىنىڭ جىرشىلارى ءدال سول نۇسقانى ورىندايدى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، «ەر ەدىگە» جىر مەكتەبىنىڭ جەتەكشىسى ادىلبەك ساريننىڭ ايتۋىنشا، بۇل كۇنى 33 وقۋشى مەن 2 مۇعالىم جىر ايتادى. ولاردىڭ ءبىرى 4-5 ساعات، تاعى ءبىرى 15-20 مينۋت جىرلايدى.