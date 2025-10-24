اقتوبەدەگى جول اپاتى: زارداپ شەككەن ءۇش ادام وبلىس ورتالىعىنا جەتكىزىلەدى
اقتوبە. KAZINFORM - ءۇش ادامنىڭ ءبىرى جاس ءوسپىرىم. ونى وبلىستىق بالالار اۋرۋحاناسىنا اكەلەدى.
اقتوبەدەگى جول-كولىك اپاتى كەزىندە زارداپ شەككەن ادامداردىڭ جاعدايى ءالى دە اۋىر. وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرلان سۇلتانگەرەيەۆتىڭ ايتۋىنشا، ولاردىڭ جاعدايىن باقىلىپ، ۇشەۋىن وبلىس ورتالىعىنا تاسىمالداۋ شەشىمى قابىلدانعان.
- بۇگىن ءۇش ناۋقاستى ساناۆياتسيامەن قالاعا اكەلەمىز. بىرەۋى 16 جاستاعى بالا. ونىڭ جاعدايى اۋىر. جاسوسپىرىمگە قالادان بالالار بريگاداسىن ارنايى جىبەردىك. تاسىمالداۋ كەزىندە بالالار دارىگەرلەر جانىندا بولادى. كەشە زارداپ شەككەندەردىڭ وتباسىمەن كەزدەسىپ، قانداي ەم-شارا جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ءتۇسىندىرىپ ايتتىم. قازىر ۇلتتىق شۇعىل مەديتسينا ورتالىعىمەن بايلانىستا وتىرمىز. ەگەر قاجەت بولسا استاناعا ساناۆياتسيا ارقىلى جىبەرەمىز. ازىرگە ونداي قاجەتتىلىك جوق. ءبارى دە تولىق تەكسەرۋدەن ءوتىپ جاتىر، - دەدى ەرلان سۇلتانگەرەيەۆ.
ەسكە سالساق، اقتوبەدە ەكى كولىك سوقتىعىسىپ، 12 ادام قازا تاپتى. وقيعا ايتەكە بي اۋدانى بەلقوپا اۋىلى ماڭىندا بولدى. جۇك كولىگى مەن جولاۋشىلار تاسىمالدايتىن گازەل سوقتىعىستى. امان قالعان جولاۋشىلاردىڭ ۇشەۋى اۋىر جاعدايدا ەكەنى ايتىلدى. جول-كولىك وقيعاسىنان سوڭ سامارا-شىمكەنت تاسجولىنىڭ ءبىر بولىگى جابىلدى. ءى ءى م اقتوبە وبلىسىنداعى جول-كولىك وقيعاسىن تەرگەۋ ءۇشىن ارنايى توپ جىبەردى. اقتوبەدە جول-كولىك اپاتىنا كىمنىڭ كىنالى ەكەنى ناقتىلاندى. پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ تاپسىرماسىمەن اقتوبە وبلىسى ايتەكە بي اۋدانى بەلقوپا اۋىلىنىڭ شەتىندە بولعان جول- كولىك وقيعاسىنىڭ سەبەپتەرىن تەرگەۋ جونىندە ۇكىمەتتىك كوميسسيا قۇرىلعانى انىقتالدى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ زارداپ شەككەندەردى ساناۆياتسيامەن استانا قالاسىنا جەتكىزۋدى تاپسىردى.
اۆتور
التىناي ساعىندىقوۆا