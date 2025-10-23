اقتوبەدەگى جول اپاتى: قازا تاپقانداردىڭ ەكەۋى بالا
اقتوبە. KAZINFORM - جول- كولىك اپاتى كەزىندە كوز جۇمعانداردىڭ اراسىندا 2016 جانە 2022-جىلعى ەكى بالا بار. وزگەسى ەرەسەكتەر.
سامارا - شىمكەنت تاسجولىندا بولعان جول-كولىك اپاتى كەزىندە ەكى بالا كوز جۇمىپ، بىرەۋى اۋرۋحانانىڭ جانساقتاۋ بولىمىنە ءتۇستى. ال وزگەلەرىنىڭ ءبارى - ەرەسەكتەر.
- ساعات 15:30 داعى اقپاراتقا سۇيەنسەك، حرومتاۋ اۋداندىق اۋرۋحاناسىندا 6 ادام بار. ونىڭ بىرەۋى 2009-جىلى تۋعان بالا. ناۋقاستاردىڭ تورتەۋى جانساقتاۋ بولىمىندە، ال ەكەۋى پالاتادا ەم قابىلداپ جاتىر. وبلىس ورتالىعىنان ەكى بريگادا جىبەرىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا رەانيماتولوگ، تراۆماتولوگ، حيرۋرگ، نەيروحيرۋرگ بار. ەم-دوم كەزىندە وتا دا جاسالدى. قازىرگى كەزدە بارلىق مەديتسينالىق كومەك بەرىلىپ جاتىر. ءدارى-دارمەك، قان جەتكىلىكتى. اۋرۋحاناعا جەتكىزىلىپ، كەيىن ۇيىنە كەتكەن ادام دا قايتا ەمدەۋ ورنىنا جاتقىزىلدى. ول دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا بولادى، - دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وقيعا ورنىنا بارعان اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمى قاجەتتى كومەك كورسەتىلەتىنىن ايتتى.
- وقيعا ورنىنا ءوزىم كەلىپ، قاراپ شىقتىم. جانىمىزعا باتاتىن اۋىر قازا. تۋما-تۋىس، جاقىندارعا كوڭىل ايتامىز. ءبىز ءۇشىن وتە اۋىر قازا بولدى. تاڭعى ساعات 08:00 دەن وتە وسىنداي وقيعا بولعاننان كەيىن بارلىق ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندار ءوز جۇمىسىن اتقارىپ كەلەدى. ءبىزدىڭ تاراپىمىزدان جان-جاقتى كومەك ۇيىمداستىرىلدى. بارلىق جاعداي ءوز باقىلاۋىمدا بولادى، - دەدى اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمى اسحات شاحاروۆ.
ال ايتەكە ءبي اۋدانىنىڭ اكىمى داۋلەتيار توعىزبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، گازەل اقتوبە قالاسى مەن ايتەكە ءبي اۋدانى اراسىندا ادام تاسىمالداعان. جۇمىسىن ماۋسىم ايىندا باستاپتى.
- تاسىمالداۋشى كومپانيا - جەكە كاسىپكەر. ماۋسىم ايىنان باستاپ رەسمي، كەلىسىمشارتقا سايكەس تاسىمالداۋمەن اينالىسادى. تاڭعى 7:00 دە ادەتتەگىدەي اۋىلدان شىققان. سالوندا قالاعا جەكە شارۋالارمەن بارا جاتقان ازاماتتار بولدى. گازەل 16 ورىندىق ءارى جاڭا، - دەدى داۋلەتيار توعىزبايەۆ.
ايتا كەتەك، وقيعا بۇگىن ساعات 08:40 تا بولدى. جولاۋشىلار كولىگىنىڭ ىشىندە اكەسى مەن بالاسى، اناسى مەن ستۋدەنت ۇلى بولعان.
جول-كولىك اپاتى كەزىندە قازا بولعان ءار جولاۋشىنىڭ وتباسىنا (10 ادامعا - رەد.) 1 ميلليون تەڭگەدەن بولىنەدى.
ەسكە سالساق، اقتوبەدە ەكى كولىك سوقتىعىسىپ، 12 ادام قازا تاپتى. وقيعا ايتەكە ءبي اۋدانى بەلقوپا اۋىلى ماڭىندا بولدى. جۇك كولىگى مەن جولاۋشىلار تاسىمالدايتىن گازەل سوقتىعىستى.
امان قالعان جولاۋشىلاردىڭ ۇشەۋى اۋىر جاعدايدا ەكەنى ايتىلدى.
جول-كولىك وقيعاسىنان سوڭ سامارا-شىمكەنت تاسجولىنىڭ ءبىر بولىگى جابىلدى.
ءى ءى م اقتوبە وبلىسىنداعى جول-كولىك وقيعاسىن تەرگەۋ ءۇشىن ارنايى توپ جىبەردى.
اقتوبەدە جول-كولىك اپاتىنا كىمنىڭ كىنالى ەكەنى ناقتىلاندى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ تاپسىرماسىمەن اقتوبە وبلىسى ايتەكە ءبي اۋدانى بوگەتساي اۋىلىنىڭ شەتىندە بولعان جول-كولىك وقيعاسىنىڭ سەبەپتەرىن تەرگەۋ جونىندە ۇكىمەتتىك كوميسسيا قۇرىلعانى انىقتالدى.