    18:44, 14 - قازان 2025 | GMT +5

    اقتوبەدە وقۋشى قىز بوسانعاننان كەيىن قىلمىستىق ءىس قوزعالدى

    اقتوبە. KAZINFORM - وقۋشى قىز ءۇش رەت مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتكەنىمەن بىردە-بىرىندە ونىڭ جۇكتى ەكەنى انىقتالماعان. پوليتسيا قازىر تەرگەۋ جۇرگىزىپ جاتىر.

    Өзбекстанда жүкті әйелдерді жұмыстан шығаруға тыйым салынды
    Фото: Pixabay.com

    وقيعا اقتوبە وبلىسى ويىل اۋدانىندا تىركەلدى. وقۋشى بوسانىپ، پوليتسيا تەرگەۋدى باستادى.

    اتالعان فاكتى بويىنشا پوليتسيا تاراپىنان قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. كۇدىكتى تۇلعا انىقتالىپ، قاماۋعا الىندى. قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن، سونداي-اق قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ جاسالۋىنا ىقپال ەتكەن سەبەپتەر مەن جاعدايلاردى انىقتاۋعا باعىتتالعان سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ ءجۇرىپ جاتىر. كەشەندى تەرگەۋ جانە ءىس جۇرگىزۋ شارالارى جۇزەگە اسىرىلادى. ءىستىڭ بارىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ باقىلاۋىندا، - دەدى اقتوبە وبلىسى پ د باستىعىنىڭ ورىنباسارى بولات كوشقاليەۆ.

    وقۋشى قىز بيىل ناۋرىز، مامىر جانە قىركۇيەك ايلارىندا مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتكەن. ول كەزدە جۇكتى ەكەنىن اناسى دا، مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى دە بىلمەدى.

    - ويىل اۋداندىق ورتا مەكتەپتىڭ 9-سىنىپ وقۋشىسى قازىر مەديتسينالىق مەكەمەدە جاتىر. كامەلەتكە تولماعان بالاعا قاتىستى وزگە اقپارات ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ قۇزىرەتىنە جاتادى جانە بالانىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋعا باعىتتالعان زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس جاريا ەتىلمەيدى، - دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستاندا جاس وسپىرىمدەر ورتا ەسەپپەن 15-19 جاس ارالىعىندا ەرتە جىنىستىق قاتىناستى باستايتىنى انىقتالدى. قاتىناسقا تۇسكەن جاس وسپىرىمدەردىڭ %16,7 كەمىندە ءبىر رەت جۇكتى بولعان. سونىڭ ىشىندە - %62 بوسانعان، 22 پايىزى - جاساندى تۇسىك جاساتقان. جاس وسپىرىمدەردىڭ %16 ىندا جۇكتىلىك وزدىگىنەن تۇسىك تاستاۋمەن اياقتالعان.

