اقتوبەدە وقۋشى قىز بوسانعاننان كەيىن قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
اقتوبە. KAZINFORM - وقۋشى قىز ءۇش رەت مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتكەنىمەن بىردە-بىرىندە ونىڭ جۇكتى ەكەنى انىقتالماعان. پوليتسيا قازىر تەرگەۋ جۇرگىزىپ جاتىر.
وقيعا اقتوبە وبلىسى ويىل اۋدانىندا تىركەلدى. وقۋشى بوسانىپ، پوليتسيا تەرگەۋدى باستادى.
اتالعان فاكتى بويىنشا پوليتسيا تاراپىنان قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. كۇدىكتى تۇلعا انىقتالىپ، قاماۋعا الىندى. قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن، سونداي-اق قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ جاسالۋىنا ىقپال ەتكەن سەبەپتەر مەن جاعدايلاردى انىقتاۋعا باعىتتالعان سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ ءجۇرىپ جاتىر. كەشەندى تەرگەۋ جانە ءىس جۇرگىزۋ شارالارى جۇزەگە اسىرىلادى. ءىستىڭ بارىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ باقىلاۋىندا، - دەدى اقتوبە وبلىسى پ د باستىعىنىڭ ورىنباسارى بولات كوشقاليەۆ.
وقۋشى قىز بيىل ناۋرىز، مامىر جانە قىركۇيەك ايلارىندا مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتكەن. ول كەزدە جۇكتى ەكەنىن اناسى دا، مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى دە بىلمەدى.
- ويىل اۋداندىق ورتا مەكتەپتىڭ 9-سىنىپ وقۋشىسى قازىر مەديتسينالىق مەكەمەدە جاتىر. كامەلەتكە تولماعان بالاعا قاتىستى وزگە اقپارات ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ قۇزىرەتىنە جاتادى جانە بالانىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋعا باعىتتالعان زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس جاريا ەتىلمەيدى، - دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستاندا جاس وسپىرىمدەر ورتا ەسەپپەن 15-19 جاس ارالىعىندا ەرتە جىنىستىق قاتىناستى باستايتىنى انىقتالدى. قاتىناسقا تۇسكەن جاس وسپىرىمدەردىڭ %16,7 كەمىندە ءبىر رەت جۇكتى بولعان. سونىڭ ىشىندە - %62 بوسانعان، 22 پايىزى - جاساندى تۇسىك جاساتقان. جاس وسپىرىمدەردىڭ %16 ىندا جۇكتىلىك وزدىگىنەن تۇسىك تاستاۋمەن اياقتالعان.