اقتوبەدە قىزىلشا جۇقتىرعاندار سانى ءۇش ەسە ارتتى
اقتوبە. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى 173 ادامنان قىزىلشا انىقتالدى. سولاردىڭ كوبى - جاسى 14 كە تولماعان بالا.
اقتوبە وبلىستىق سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بىلتىر 32 ادامنان قىزىلشا انىقتالىپ، ەمدەلدى. ال بيىل قاڭتار ايىنان بەرى ءوسىم بايقالىپ، 173 ادام ەم قابىلدادى. ءوسىم - 3,3 ەسە.
- قاڭتار ايىنان باستاپ كۇنى بۇگىنگە دەيىن 173 ادامعا قىزىلشا دياگنوزى قويىلدى. ولاردىڭ 155ءى بالا. ياعني جاسى 14 كە تولماعاندار. سونىمەن بىرگە بىرەۋى ءجاسوسپىرىم، 17 ءسى ەرەسەك. قىزىلشا جۇقتىرعانداردىڭ %76,3 ى ەكپە الماعان، ياعني بالالار. نەگىزگى سەبەبى - مەديتسينالىق قارسى كورسەتىلىمى بار، اتا-انانىڭ قورقىنىشى، سەنىمسىزدىگى. ءدىني نەمەسە جەكە كوزقاراستار دا بار. ۆاكتسينا العان بالالاردا ەكپەدەن سوڭ اسقىنۋ بولمادى، كەرى اسەرى تىركەلمەدى. وسىعان بايلانىستى اتا-انالار مەن تۇرعىنداردى بالالارىن ۋاقتىلى ۆاكتسيناتسيالاۋعا شاقىرامىز. قىزىلشا اۋرۋى اسقىنسا ادام وتيت، لارينگيت، ەنتسەفاليت، برونحوپنيەۆمونياعا شالدىعىپ، سوقىر بولىپ قالۋى مۇمكىن. ءتىپتى ميى قابىنادى، - دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىستىق سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالساق، اقتوبە وبلىسىندا 2024 -جىلى 3700 دەن استام ادام قىزىلشا جۇقتىرسا، بىلتىر تەك 32 دەرەك تىركەلدى. ول ءۇشىن وڭىردە قوسىمشا ۆاكتسيناتسيالاۋ جۇرگىزىلدى. وڭىردە كىشكەنتاي بالالارمەن قاتار جاسوسپىرىمدەر دە ەكپە قابىلدادى.