اقتوبەدە قالا اكىمى ءوز-وزىنە قول جۇمسادى
اقتوبە. KAZINFORM - وقيعا سەنبى كۇنى بولدى. تەمىر قالاسىنىڭ اكىمى ەركىن دالماعامبەتوۆ ءوز ۇيىندە ءوز-وزىنە قول جۇمساعان.
اقتوبە وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن حابارلادى.
- ءوز-وزىنە قول جۇمساۋ فاكتىسى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇمىستارىن باستادى. وقيعانىڭ ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر. ق ر ق پ ك-نىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريالاۋعا جاتپايدى، - دەپ حابارلادى وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.
تەمىر اۋدانىنىڭ اكىمى الماس جاقسىلىقوۆ تا وقيعانى راستادى.
- مۇنداي وقيعا بولعانى راس. قازىرگى تاڭدا جان-جاقتى قارالىپ، تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر. بالالارى بار، - دەدى اۋدان اكىمى.
اكىمدىك اقپاراتىنا سۇيەنسەك، وقيعا سەنبى كۇنى كەشكىلىك تىركەلدى. ول سول كۇنى جولداستارىمەن قوناقتا بولدى.
ايتا كەتەيىك، تەمىر قالاسىنىڭ اكىمى ەركىن دالماعامبەتوۆ 2024 -جىلى سايلاندى.
ەسكە سالساق، بيىل 7-شىلدە كۇنى بەستاماق اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى ءوز-وزىنە قول جۇمساماق بولدى. سول كەزدە وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى ءوز-وزىنە قول جۇمساۋعا وقتالۋ دەرەگى بويىنشا سوت الدى تەرگەۋدى باستادى.
اۋدان اكىمىدىگى ءبارى دە كەزەكتى ەڭبەك دەمالىسىنا شىققان كەزدە بولعانىن حابارلادى. قول جۇمساعان اۋىل اكىمىنىڭ ءىسى قىسقارتىلدى.
بەستاماق اۋىلىنىڭ اكىمى اۋرۋحانادان شىققان سوڭ جۇمىسقا قايتا قوسىلدى.