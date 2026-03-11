اقتوبەدە كيىكتى زاڭسىز اتىپ العان براكونەرلەر ۇستالدى
اقتوبە. KAZINFORM - پوليتسيا بايعانين اۋدانىندا رەيد جۇرگىزگەن. بارلىعى 14 كيىكتىڭ ۇشاسى تاركىلەندى.
پوليتسيا اقتوبە وبلىسى بايعانين اۋدانى اۋماعىندا ۋاز كولىگىن توقتاتىپ، تەكسەرۋ جۇرگىزدى.
- كولىكتى تەكسەرۋ كەزىندە جۇك سالعىشىنان موتوسيكل جانە 14 كيىكتىڭ ۇشاسى تابىلدى. اۆتوكولىكتە وتىرعان اتىراۋ وبلىسىنىڭ ءۇش تۇرعىنىنان 12 كاليبرلى اڭشى مىلتىعى، راتسيا، ءدۇربى جانە پىشاقتار تاركىلەندى. اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق كودەكستىڭ «سيرەك كەزدەسەتىن جانە جويىلىپ كەتۋ قاۋپى بار، سونداي-اق پايدالانۋعا تىيىم سالىنعان جانۋار تۇرلەرىمەن زاڭسىز اينالىسۋ» بابىمەن سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى. قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.
ايتا كەتەيىك باتىس قازاقستان وبلىسى تاسقالا اۋداندىق سوتىندا جەرگىلىكتى تۇرعىننىڭ كيىك ءمۇيىزىن زاڭسىز يەمدەنىپ، ساقتاعانى ءۇشىن قىلمىستىق ءىس قارالىپ، ۇكىم شىعارىلدى. سوتتالۋشى ءبىر جىلعا باس بوستاندىعىنان شەكتەۋ جازاسىن تاعايىندادى. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەندى.