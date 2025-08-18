اقتوبەدە كوپىر ۇستىندە قارسى باعىتقا شىققان توي كورتەجىنىڭ جۇرگىزۋشىسى جازالاندى
اقتوبە. KAZINFORM - توي كورتەجىنە قاتىسقان 5 كولىك يەسىنە 11 حاتتاما تولتىرىلدى.
اقتوبە قالالىق پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى الەۋمەتتىك جەلىلەرگە مونتورينگ جاساپ، جول ەرەجەسىن بۇزعان توي كورتەجىن انىقتادى. وقيعا 5-شاعىن اۋدانداعى كوپىر ۇستىندە بولدى. ۆيدەودان توي كورتەجىنىڭ الدىنداعى جەڭىل كولىكتىڭ قاراما-قارسى باعىتتا قوزعالعانىن، الدىڭعى تەرەزەسىنەن جىگىتتىڭ جارتىلاي شىعىپ تۇرعانىن كورۋگە بولادى. سونىمەن بىرگە كولىكتەرگە ارنايى جارىق قۇرىلعىلارىن زاڭسىز ورناتىپ العان.
- پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى دەرەۋ شارا قولدانىپ، كولىك جۇرگىزۋشىسىنە اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 603-بابى 2-بولىگىمەن اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى. كولىك ارنايى تۇراققا قويىلدى. جول ەرەجەسىن بۇزعان وزگە دە جۇرگىزۋشىلەردى اكىمشىلىك جاۋاپقا تارتۋ حاتتاماسى تولتىرىلىپ، ءىس قۇجاتى سوتقا جولداندى، - دەپ حابارلادى اقتوبە قالالىق پ ب پاترۋلدىك پوليتسيا ءبولىمىنىڭ روتا كومانديرى د. حاسەنوۆ.
