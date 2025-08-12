اقتوبەدە جولاۋشىلار پويىزىنىڭ باستىعىن پىشاقتاپ كەتتى
اقتوبە. KAZINFORM - جولاۋشىلار پويىزىنىڭ اقتوبە ۋچاسكەسىندەگى باستىعىن قالانىڭ ەسكى بولىگىندە ءولتىرىپ كەتتى. پوليسيا قىلمىستىق ءىس قوزعادى.
وقيعا اقتوبە قالاسىنداعى كەرەيەۆ كوشەسىندە بولدى. مارقۇم سول كۇنى دەمالىستا جۇرگەن.
- پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كۇدىكتىنى ۇستادى. ادام ءولتىرۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، جان- جاقتى جانە تولىق تەرگەۋ جۇرگىزۋ ماقساتىندا قاجەتتى تەرگەۋ ءىس- شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. تەرگەۋ مۇددەسىنە بايلانىستى وزگە اقپارات جاريا ەتىلمەيدى، - دەپ حابارلادى وبلىستىق پد باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالساق، اقتوبەدە ءبىر باسسەيندە ەكى ادام كوز جۇمدى. پوليتسيا ەكى ءتۇرلى ۋاقىتتا بولعان وقيعا بويىنشا دا قىلمىستىق كودەكستىڭ «قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا ساي كەلمەيتىن تاۋارلاردى شىعارۋ نەمەسە ساتۋ، جۇمىستاردى ورىنداۋ نە قىزمەتتەر كورسەتۋ» بابى بويىنشا ءىس قوزعادى.