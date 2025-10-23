اقتوبەدە جول-كولىك اپاتىنا كىمنىڭ كىنالى ەكەنى ايتىلدى
اقتوبە. KAZINFORM - ايتەكە بي اۋدانى بەلقوپا اۋىلى ماڭىندا DAF جۇك كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى قارسى باعىتقا شىعىپ كەتكەن. قىلمىستىق ءىس بويىنشا تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر.
سامارا- شىمكەنت تاسجولىنداعى جول-كولىك اپاتىنان سوڭ وقيعا ورنىنا وبلىستىق پ د باستىعى اباي ءجۇسىپوۆ تە باردى. ول الدىن الا بولجامدى ايتتى.
- جۇك كولىگى قارسى باعىتتاعى جول جولاعىنا شىققان. اتالعان فاكتى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى. بەلگىلى بولعانداي، «گازەل» كولىگى جۇرگەنەۆ اتىنداعى اۋىلدان وبلىس ورتالىعىنا رەسمي تۇردە جولاۋشىلار تاسىمالداۋمەن اينالىسقان. وقيعا ورنىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى، جەدەل-تەرگەۋ توبى جانە ت ج د قىزمەتكەرلەرى جۇمىس ىستەپ جاتىر. وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالادى، قاجەتتى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى وبلىستىق پد باستىعى اباي ءجۇسىپوۆ.
وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جىل باسىنان بەرى سامارا - شىمكەنت تاس جولىندا 89 جول وقيعاسى تىركەلدى، 25 ادام قازا تاپتى، 181 جاراقاتتاندى. ال اقتوبە - قارابۇتاق اراسىندا 47 جول-كولىك وقيعاسى بولىپ، 13 ادام قازا تاپتى، 111 ى جاراقاتتاندى.
ايتا كەتەلىك اقتوبەدە ەكى كولىك سوقتىعىسىپ، 12 ادام قازا تاپقان ەدى. جول اپاتىنان امان قالعان ءۇش ادامنىڭ جاعدايى اۋىر، ەكەۋىنىڭ جاعدايى ورتاشا. سونداي-اق اقتوبەدە جول-كولىك وقيعاسىنان سوڭ سامارا- شىمكەنت تاسجولىنىڭ ءبىر بولىگى جابىلدى. ءى ءى م اقتوبە وبلىسىنداعى جول-كولىك وقيعاسىن تەرگەۋ ءۇشىن ارنايى توپ جىبەردى.
