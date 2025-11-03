اقتوبەدە شابىندىق سۇراعان شارۋادان پارا العان شەنەۋنىك ايىپپۇل تولەيدى
اقتوبە. KAZINFORM - ىرعىز اۋداندىق جەر قاتىناستار ءبولىمىنىڭ باسشىسى مەدەت بەردالين 9 ميلليون تەڭگە ايىپپۇل تولەيدى. ول سوتتا پارا العانىن مويىنداپ، كەلىسىمگە كەلدى.
ىرعىز اۋداندىق سوتىندا جەر قاتىناستار ءبولىمىنىڭ باسشىسى مەدەت بەردالينگە قاتىستى ءىس قارالدى. سوت كابينەتىندەگى ءىس ماتەريالىنا سۇيەنسەك، بيىل تامىز ايىندا نۇرا اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ تۇرعىنى ءارى شارۋا قوجالىعىنىڭ باسشىسى شابىندىق سۇراپ، جەر قاتىناستار بولىمىنە باردى. 1 ايعا جالعا بەرۋىن ءوتىنىپ، مەدەت بەردالينمەن جولىققان. ال سوتتالۋشى ناقتى قاي جەردى سۇراپ تۇرعانىن، ونىڭ بوس نەمەسە وزگەنىڭ ۋاقىتشا مەنشىگىندە ەكەنىن انىقتاۋ ءۇشىن كابينەتىندە ەمەس، اقتوبە قالاسىندا اقىلداسۋدى ءجون كورەدى. ءسويتىپ ارادا بىرنەشە كۇن وتكەندە وبلىس ورتالىعىنداعى تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىندا جۇزدەسەدى. ءوتىنىشتى جەر كوميسسياسىنا شىعارىپ، ءوزىنىڭ ىقپال ەتۋى ءۇشىن 300000 تەڭگە پارا سۇرايدى. شارۋا سۇراعان سومانى بىردەن اۋدارا المايتىنىن، كۇتۋىن وتىنەدى.
قىركۇيەك ايىنىڭ باسىندا سوتتالۋشى جابىرلەنۋشىگە ايەلىنىڭ ۇيالى بايلانىس ءنومىرىن جىبەرىپ، كەيىن اۋىلدا كەزدەسەدى. ىرعىز اۋداندىق سوتىندا جەر قاتىناستار ءبولىمىنىڭ باسشىسى مەدەت بەردالين قايتا-قايتا اقشا تۋرالى ايتا بەرگەن سوڭ جابىرلەنۋشى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ اقتوبە وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتىنە پارا تالاپ ەتۋ فاكتىسى بويىنشا جازباشا ارىز جازعانى تۋرالى ايتىلدى. كەلىسىم بويىنشا 200000 تەڭگەنى ءبولىم باسشىسىنىڭ ايەلىنىڭ اتىنا اۋدارادى. ءوز كەزەگىندە سوتتالۋشى جەر تەلىمىن ءبولۋ تۋرالى ءوتىنىشتى قاراپ، كومەك كورسەتەدى. ءتىپتى قۇجاتتارى دايىن بولعانشا سول جەردەن ءشوپ شابۋعا رۇقسات بەرگەن. ال قازان ايىندا جابىرلەنۋشى شارۋا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنىڭ باقىلاۋىمەن قالعان 100000 تەڭگەنى اۋدارادى. سوتتالۋشى مەدەت بەردالين باستى سوت تالقىلاۋىندا تاعىلعان ايىپتى تولىق مويىندادى. قىلمىستىق ءىس قىسقارتىلعان تارتىپتە قارالدى، سوت سوتتالۋشىدان جاۋاپ الۋمەن عانا شەكتەلدى.
- مەدەت بەردالين قىلمىستىق كودەكستىڭ 366-بابىنىڭ 2-بولىگىندە كوزدەلگەن قىلمىستىق قۇقىقبۇزۋشىلىق جاساعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلىپ، وعان العان پارانىڭ 30 ەسەلەنگەن سوماسىن، ياعني، 9000000 تەڭگە مولشەرىندە ايىپپۇل جازاسى تاعايىندالسىن. مەملەكەتتىك قىزمەتتە، قارجى نارىعى مەن قارجى ۇيىمدارىن رەتتەۋ، باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ جونىندەگى ۋاكىلەتتى ورگاندا، مەملەكەتتىك ۇيىمداردا جانە كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرىندە لاۋازىمداردى اتقارۋعا ءومىر بويىنا تىيىم سالىنسىن، - دەدى سۋديا ر. قىدىرالين.
ەسكە سالساق، شالقار اۋداندىق ساۋلەت، قۇرىلىس جانە قالا قۇرىلىسى ءبولىمىنىڭ باسشىسى شۇعا ءسادۋاقاسوۆا پارا العانى ءۇشىن 7 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. سۋديا اقتوبە وبلىسى اكىمىنە جەكە قاۋلى شىعاردى.
اۆتور
التىناي ساعىندىقوۆا