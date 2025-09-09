اقتوبەدە شاڭ سورعىش الام دەپ باسى داۋعا قالعان تۇتىنۋشىنىڭ قۇقىعى قورعالدى
اقتوبە. KAZINFORM - ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى اقتوبە قالاسىنداعى قۇقىعى بۇزىلعان تۇتىنۋشىنىڭ وقيعاسىن جازدى. تۇتىنۋشى بانك ارقىلى 1320000 تەڭگە سوماسىنا Kirby Avalier شاڭسورعىشىن نەسيەگە ساتىپ العان.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، الدىمەن كومپانيا وكىلدەرى تۇتىنۋشىلار سانىن كوبەيتۋ ماقساتىندا ولارعا حابارلاسىپ، كىلەمدەرىن تەگىن تازالاپ بەرۋدى ۇسىنعان. الايدا ولاردىڭ نەگىزگى ماقساتى Kirby Avalier شاڭسورعىشىن ساتۋ بولعان.
تۇتىنۋشىنىڭ ايتۋىنشا، كومپانيا مەنەدجەرلەرى شاڭسورعىشتىڭ جۇمىسىن كورسەتىپ، باعاسىن باسقا دۇكەندەردەگى ۇقساس تاۋارلارمەن سالىستىرىپ، جەدەل شەشىم قابىلداۋعا ىقپال ەتكەن. سونىمەن قاتار بونۋس رەتىندە تۇتىنۋشىدان پايدالانىلعان شاڭسورعىشىن قابىلداپ،
قۇنى 1900000 تەڭگە بولاتىن جاڭا شاڭسورعىشتى 1320000 تەڭگەگە ساتىپ الۋدى ۇسىنعان. الايدا تۇتىنۋشى بۇرىنعى شاڭسورعىشىن بەرۋدەن باس تارتقان. سوعان قاراماستان، تاۋار ءۇشىن تولەم بانك ارقىلى نەسيەگە راسىمدەلگەن. كەيىن تۇتىنۋشى تاۋاردان باس تارتىپ، قاراجاتتى قايتارۋدى تالاپ ەتكەن.
- دەگەنمەن ساتۋشى زاڭمەن بەلگىلەنگەن مەرزىمدە پايدالانىلماعان تاۋار ءۇشىن قاراجاتتى قايتارۋدان باس تارتقان.
«تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ 14-بابىنا سايكەس، ساتىپ الۋشى وزىنە ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋار بەرىلگەن كەزدەن باستاپ ءون تورت كۇن ىشىندە، ەگەر ساتۋشى نەعۇرلىم ۇزاق مەرزىم جاريالاماسا، ساتىپ الىنعان تاۋاردى ساتىپ الۋ ورنىندا نەمەسە ساتۋشى حابارلاعان وزگە دە ورىنداردا باعاسىندا ايىرما بولعان جاعدايدا ساتۋشىمەن قاجەتتى قايتا ەسەپ ايىرىسا وتىرىپ، باسقا مولشەردەگى، نىسانداعى، گاباريتتەگى، پىشىندەگى، تۇستەگى، جيىنتىقتالىمداعى جانە وسى تارىزدەگى سوعان ۇقساس تاۋارعا نە تاراپتاردىڭ كەلىسىمى بويىنشا باسقا تاۋارعا ايىرباستاۋعا قۇقىلى، - دەپ جازدى مينيسترلىك.
ساتۋشىدا ايىرباستاۋعا قاجەتتى تاۋار بولماعان جاعدايدا ساتىپ الۋشى ساتىپ الىنعان تاۋاردى ساتۋشىعا قايتارىپ بەرۋگە جانە وعان تولەنگەن اقشالاي سومانى قايتارىپ الۋعا قۇقىلى. ەگەر شارتتا وزگەشە شارا كوزدەلمەسە، تاۋاردى ساتىپ الۋ ورنى ايىرباستاۋ نەمەسە قايتارىپ بەرۋ ورنى بولىپ تابىلادى.
سونىمەن قاتار، زاڭنىڭ 30- بابىندا تۇتىنۋشىلاردىڭ بەلگىلەنگەن مەرزىمدە قايتاراتىن تاۋارى پايدالانىلماعان، ونىڭ تاۋارلىق ءتۇرى، تۇتىنۋشىلىق قاسيەتتەرى، پلومبالارى، زاتتاڭبالارى، سونداي-اق تاۋاردى ساتىپ الۋ فاكتىسىن راستايتىن قۇجاتى ساقتالۋى قاجەت ەكەندىگى كورسەتىلگەن.
- جوعارىدا اتالعان زاڭعا سايكەس تۇتىنۋشىعا قۇقىقتىق تۇسىندىرمە جۇمىسى جۇرگىزىلىپ، نارازىلىق پاراعىن جازۋعا كومەك كورسەتىلدى، سونداي-اق ورىنداۋشى تاراپقا ساتۋشىنىڭ مىندەتتەرى بويىنشا ءتۇسىندىرۋ جۇمىسى جۇرگىزىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىنىڭ ناتيجەسىندە تۇتىنۋشى مەن ساتۋشى اراسىنداعى ساتىپ الۋ- ساتۋ شارتى بۇزىلىپ، 1320000 تەڭگە سوماسىنداعى راسىمدەلگەن نەسيە جويىلدى.
