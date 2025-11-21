ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:28, 21 - قاراشا 2025

    اقتوبەدە ءبىر كۇن بۇرىن حابارسىز كەتكەن ەرلى-زايىپتىنىڭ دەنەسى تابىلدى

    اقتوبە. KAZINFORM - ايەلدىڭ دەنەسىندە زورلىق بەلگىلەرى بار. ال ەر ادام اسىلىپ قالعان.

    Ақтөбеде бір күн бұрын хабарсыз кеткен ерлі-зайыптының денесі табылды
    Фото: instagram.com/zello.poisk

    اقتوبەدە كەشە 40 جاستاعى امانجول الماعانبەتوۆ، ونىڭ ايەلى گۇلجاحان شەكتىبايەۆا ءىز-ءتۇزسىز كەتىپ، ىزدەۋ جۇمىسى جۇرگىزىلدى. ولار اقتوبە قالاسى 41-رازەزدەگى ۇيىنەن شىعىپ، حابارسىز قالعان. بۇگىن ەكەۋىنىڭ دە دەنەسى قالا شەتىنەن تابىلدى.

    - پوليتسيا 1986-جىلى تۋعان ايەلدىڭ زورلىق بەلگىلەرى بار دەنەسى تابىلۋىنا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس قوزعادى. ودان كەيىنگى ءىس-شارالار بارىسىندا كۇيەۋى اسىلىپ تۇرعان كۇيىندە تابىلدى. وقيعا ورنىندا جەدەل تەرگەۋ توبى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر. قاجەتتى پروتسەستىك ارەكەتتەر جاسالىپ، اۋماق تەكسەرىلىپ، زاتتاي دالەلدەمەلەر جيناقتالىپ جاتىر. ءتيىستى سوت-مەديتسينالىق ساراپتامالار تاعايىندالدى، - دەپ حابارلادى وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ەسكە سالساق، اقتوبەدە بيىل دارىگەر جوعالىپ، كەيىن ونىڭ دەنەسى تابىلدى. كۇدىكتى وزىمەن بىرگە جۇمىس ىستەگەن مەيىرگەر بولىپ شىقتى. ول مارقۇم اباي ايساعاليەۆتىڭ بەت-الپەتىنە ۇقسايتىن سيليكون ماسكانى تاپسىرىسپەن الدىرىپ، كەيىن ونى پايدالانعان. سوتتالۋشى 20 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.

    قوعام
