اقتوبەدە ايەلىن ۇرىپ ولتىرگەن ەر ادامعا 8 جىل جازا كەسىلدى
استانا. KAZINFORM - اقتوبە قالاسىنىڭ № 2-سوتى ايەلىنىڭ ولىمىنە سەبەپ بولعان، ونىڭ دەنساۋلىعىنا قاساقانا اۋىر زيان كەلتىرگەن تۇرعىندى كىنالى دەپ تانىپ، 8 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى.
سوت ەر ادامنىڭ ايەلىنىڭ باسىنان بىرنەشە رەت ۇرعانىن، سودان كەيىن ونىڭ جاعدايى كۇرت ناشارلاعانىن انىقتادى.
- ايەل توسەكتەن تۇرماعان جانە ۇيدەن شىعۋدى قويعان. العاش رەت جەدەل جاردەم شاقىرىلعاندا دارىگەرلەر اۋرۋحاناعا جاتقىزۋدى ۇسىنعانمەن، جابىرلەنۋشى ودان باس تارتقان. ەكىنشى رەت جادەل جاردەم شاقىرعان كەزدە ول اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن، ءبىراق جانساقتاۋ بولىمىندە قايتىس بولعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، سوت وتىرىسى بارىسىندا سوتتالۋشىنىڭ سودان ءبىر اي بۇرىن ايەلىنە زورلىق-زومبىلىق كورسەتكەنى راستالدى.
- ۇيدە ونىڭ بەتىنەن ءۇش رەت ۇرعان، ال جابىرلەنۋشى ءوزىن قورعاماق بولعاندا تاعى ەكى رەت ۇرعان. ايەل سوققىدان قۇلاعان، ءبىراق ول كەزدە اۋرۋحاناعا بارماعان. سوت-مەديتسينالىق ساراپتامانىڭ قورىتىندىسىنا سايكەس، ولىمگە باس ميىنىڭ تراۆماتيكالىق ىسىنۋىنە قان كەتۋمەن جابىق باس سۇيەك-مي جاراقاتى اكەلىپ سوقتىرعان. ساراپشىلار اۋىر زارداپتىڭ ولىمنەن ءبىر كۇن بۇرىن بولعانىن جانە وعان جەتكىلىكتى كۇشپەن ءبىر سوققىنىڭ اسەرىنەن بولۋى مۇمكىن ەكەنىن انىقتادى. جاراقاتتاردىڭ قۇلاۋىنان نەمەسە جابىرلەنۋشىنىڭ ءوزى بولۋى مۇمكىن ەمەس، - دەلىنگەن قالالىق سوت تاراتقان اقپاراتتا.
ونىڭ قانىنان الكوگول مەن ەسىرتكىنىڭ ىزدەرى تابىلمادى. سوتتالۋشى ءوز كىناسىن ءىشىنارا مويىندادى. پروكۋرور ونى 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇرادى.
- سوت ءىس ماتەريالدارىن، ساراپشىلاردىڭ قورىتىندىلارىن جانە ساراپشىلاردىڭ ايعاقتارىن زەردەلەي كەلە، ەر ادامنىڭ ارەكەتىن ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 106-بابىنىڭ 3-بولىگىمەن سارالاعان. جەڭىلدەتەتىن نەمەسە اۋىرلاتاتىن ءمان-جايلار تابىلعان جوق. سوت سوتتالۋشىنى 8 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سونىمەن قاتار، سوت اقتوبە وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسىنا جەدەل جاردەم قىزمەتىنىڭ جۇمىسىندا انىقتالعان كەمشىلىكتەردى جويۋ جانە الداعى ۋاقىتتا مۇنداي جاعدايلارعا جول بەرمەۋ شارالارىن قولدانۋدى تالاپ ەتىپ، جەكە قاۋلى شىعاردى. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
اۆتور
اينۇر تۋماكبايەۆا