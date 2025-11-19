اقتوبەدە پارا بەرگەن مەكتەپ ديرەكتورلارىنا سوت ۇكىمى شىقتى
اقتوبە. KAZINFORM - اقتوبە وبلىسىنىڭ ءبىلىم سالاسىندا ساپانى قامتاماسىز ەتۋ دەپارتامەنتى ءبولىمىنىڭ باسشىسى پارا العانى ءۇشىن ايىپپۇل تولەيدى. وعان پارا بەرگەن ەكى مەكتەپتىڭ ديرەكتورى جازالاندى.
2- اقتوبە قالالىق سوتىندا قىلمىستىق كودەكستىڭ «پارا الۋ»، «پارا بەرۋ»، «پاراقورلىققا دەلدال بولۋ» باپتارى بويىنشا ءىس قارالىپ، بۇگىن كەشكىلىك ۇكىم شىقتى.
- اسقار كەمەشوۆ قىلمىستىق كودەكستىڭ 366-بابى 3-بولىگى 4-تارماعىمەن كىنالى دەپ تانىلىپ، پارانىڭ 60 ەسەلەنگەن سوماسىن، ياعني، 7000200 تەڭگەنى قۇرايتىن ايىپپۇل تاعايىندالسىن. گۋلزات باكتاربايەۆا قىلمىستىق كودەكستىڭ 367-بابى 1-بولىگىمەن كىنالى دەپ تانىلىپ، پارانىڭ 15 ەسەلەنگەن سوماسى، ياعني، 1050000 تەڭگە بولاتىن ايىپپۇل تاعايىندالسىن. التىنگۇل تولەگەنوۆا قىلمىستىق كودەكستىڭ 367-بابى 1-بولىگىمەن كىنالى دەپ تانىلىپ، پارانىڭ 15 ەسەلەنگەن سوماسى، ياعني، 750000 تەڭگە بولاتىن ايىپپۇل تاعايىندالسىن. الماگۇل بەكنيازوۆا قىلمىستىق 368-بابىنىڭ 1-بولىگىمەن ايىپتى دەپ تانىلىپ، پارانىڭ 10 ەسەلەنگەن سوماسى، ياعني، 500000 تاڭگە مولشەرىندە ايىپپۇل تاعايىندالسىن، - دەدى سۋديا.
سونىمەن بىرگە سوتتالۋشىلار ەندى مەملەكەتتىك، سۋديا، جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ورگاندارىندا، ق ر ۇلتتىق بانك جانە ونىڭ ۆەدومستۆولارىندا، قارجى نارىعى مەن قارجى ۇيىمدارىن رەتتەۋ، باقىلاۋ، قاداعالاۋ جونىندەگى ۋاكىلەتتى ورگاندا، مەملەكەتتىك ورگاندا جانە كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرىندە لاۋازىمدى قىزمەت اتقارا المايدى.
ايتا كەتەيىك، اقتوبەدە ءبىلىم سالاسىنىڭ جەمقورلىقپەن اينالىسقان قىزمەتكەرلەرى سوتتا سوڭعى ءسوزىن ايتتى. سوتتالۋشىلاردىڭ ۇشەۋى ءوز ىسىنە وكىنىپ، باس بوستاندىعىنان ايىرماۋدى سۇرادى. ال بىرەۋى قىسىم كورگەنىن، ءماجبۇر بولعانىن ايتتى.