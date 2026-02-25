اقتوبەدە «اقىلدى» جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلى پايدا بولدى
اقتوبە. KAZINFORM - اقتوبەدە جۇرگىزۋشىلەر جاياۋ جۇرگىنشىنىڭ وتكەلگە جاقىنداعانىن الدىن الا بايقاي الادى.
جۇيە ادام جولدىڭ ءجۇرىس بولىگىنە شىقپاي تۇرىپ-اق جارىق سيگنالىن بەرىپ، جىلدامدىقتى تومەندەتۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتەدى.
قالاداعى ءابىلقايىر حان مەن ساعادات نۇرماعامبەتوۆ كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا وتاندىق NAZAR اۆتونومدى جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلى تاجىريبەلىك پايدالانۋعا بەرىلدى.
جۇيە جاياۋ جۇرگىنشى انىقتالعان ساتتە اۆتوماتتى تۇردە ىسكە قوسىلىپ، قوسىمشا جارىقتاندىرۋدى جانە جول بەتىنە ستوپ-سىزىقتىڭ جارىق پروەكسياسىن شىعارادى.
بۇل قاراڭعى ۋاقىتتا وتكەلدىڭ كورىنۋىن ايتارلىقتاي ارتتىرىپ، جولدى كەسىپ ءوتۋ قاۋپى تۋىندايتىن ساتتە جۇرگىزۋشىلەردىڭ نازارىن كۇشەيتەدى.
جوبانى ەنگىزۋگە عىلىمي-تەحنيكالىق سۇيەمەلدەۋدى «قازاقستان جول عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى» (قازجول ع ز ي) جۇزەگە اسىرۋدا. ينستيتۋت ماماندارى اتالعان ۋچاسكەدە مونيتورينگ جۇرگىزىپ، كولىك قۇرالدارىنىڭ قوزعالىس پارامەترلەرىن تالداپ، نىساننىڭ قولدانىستاعى نورماتيۆتىك تالاپتارعا سايكەستىگىن تەكسەرەدى.
سالالىق قۇرىلىمداردىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، جول-كولىك وقيعالارىنىڭ ەڭ كەڭ تارالعان تۇرلەرىنىڭ ءبىرى - جاياۋ جۇرگىنشىنى قاعىپ كەتۋ. مۇنداي جاعدايلاردىڭ نەگىزگى سەبەپتەرى رەتىندە جارىقتاندىرۋدىڭ جەتكىلىكسىزدىگى جانە رەتتەلمەيتىن جاياۋ وتكەلدەردىڭ جەتكىلىكتى دەڭگەيدە كوزگە تۇسپەۋى اتالادى.
- ءبىز جۇيە ورناتىلعاننان كەيىن جۇرگىزۋشىلەردىڭ وزدەرىن قالاي ۇستايتىندىعىن باعالايمىز. كولىك اعىنىنىڭ جىلدامدىعىن، ىقتيمال قاقتىعىس جاعدايلارىنىڭ سانىن جانە وتكەلدى پايدالانۋ قارقىندىلىعىن تىركەيمىز. مونيتورينگ قورىتىندىسى بويىنشا بۇل شەشىمنىڭ تيىمدىلىگىنە وبەكتيۆتى باعا بەرىلەدى، - دەدى قازجول ع ز ي باس مامانى زاكيرجان دانيار.
ينستيتۋت ساراپشىلارىنىڭ ۇقساس حالىقارالىق تاجىريبەنى تالداۋىنا نەگىزدەلگەن باعالاۋعا سايكەس، بەلسەندى جارىقتىق ينديكاتسيانى قولدانۋ جاياۋ جۇرگىنشىنى قاعىپ كەتۋ وقيعالارىن ورتا ەسەپپەن 30-40 پايىزعا دەيىن ازايتۋى مۇمكىن.
قازىرگى ۋاقىتتا جوبا پراكتيكالىق سىناق كەزەڭىنەن وتۋدە. جينالعان دەرەكتەر تالدانعاننان كەيىن رەسپۋبليكالىق جانە جەرگىلىكتى ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولدارى جەلىسىندە وسىنداي اۆتونومدى وتكەلدەردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلاتىن بولادى.