اقتوبەدە اناسىمەن قاۋىشقان بەس بالالى وتباسى باسپانالى بولدى
اقتوبە. KAZINFORM - جۇيكە اۋرۋىنا شالدىقتى دەپ ەمدەلگەن جۇلدىز تلەۋف پەن ونىڭ 5 بالاسى جاڭا پاتەرگە قونىستاندى. بۇل تۋرالى ءۇيدىڭ تۇڭعىشى قۇرالاي ەسبولاتوۆا ءوز پاراقشاسىندا حابارلادى.
اقتوبە قالاسىنىڭ تۇرعىنى قۇرالاي ەسبولاتوۆا الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا قۋانىشتى جاڭالىعىن ءبولىستى. ونىڭ ايتۋىنشا، قوعامدىق قور اتىنان پاتەر بەرىلدى.
- توسىن سىي بولدى. كوپتەن كۇتكەن كۇنىمىز. كەرەمەت كۇننىڭ، كەرەمەت ءومىردىڭ باستاۋى بولىپ جاتىر. قازاق ەلىنە العىس ايتامىن. ءبىزدى قولداپ، وسىنداي كۇنگە جەتكىزدى، - دەدى وتباسىنىڭ تۇڭعىشى قۇرالاي ەسبولاتوۆا.
ەسكە سالساق، ەسبولوۆتار وتباسىنداعى 5 بالا اناسىنا اراشا سۇرادى. ولاردىڭ اناسى جۇلدىز تلەۋف ءوزىنىڭ جۇيكە اۋرۋىنا شالدىقپاعانىن راستاۋ ءۇشىن الماتىداعى ەمدەۋ ورتالىعىندا تەكسەرىلدى.
الماتى قالاسىنداعى رەسپۋبليكالىق پسيحيكالىق دەنساۋلىق عىلىمي- پراكتيكالىق ورتالىعى ءدال قازىرگى كەزدە دەنى ساۋ دەپ انىقتاما بەردى.
اكىمدىكتە وتكەن جيىندا اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمى اسحات شاحاروۆ قالا اكىمىنە بەس بالانى باسپانامەن قامتۋدى تاپسىردى.
كەيىن باسپا ءسوز قىزمەتى بۇل وتباسى اكىمدىك ۇسىنعان باسپانادان باس تارقانىن حابارلادى.