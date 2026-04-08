اقتوبەدە اكىمدىك عيماراتىنىڭ شاتىرى جانعاندا ءۇش ءورت ءسوندىرۋشى تۋدى الىپ شىقتى
اقتوبە. KAZINFORM - ۇشەۋى دە № 4-ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمىنىڭ قىزمەتكەرى. ولار كەزەكشىلىگىن تاڭدا اياقتادى.
اقتوبە وبلىسى اكىمدىگىنىڭ عيماراتىنان ءورت شىققاندا ءسوندىرۋ جۇمىستارىمەن قاتار تۋدى ۋاقىتىلى شەشۋ تاپسىرماسى بەرىلدى. بۇل تاپسىرماشى № 4-ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمىنىڭ ءۇش قىزمەتكەرى ورىندادى.
- باسشىلىقتان مەملەكەتتىك تۋدى شەشۋ، وعان ءورت تيگىزبەۋ تۋرالى بۇيرىق ءتۇستى. بولىمنەن ءبىر بولىمشە، ونىڭ ىشىندە ازاماتتىق قورعاۋ ستارشيناسى ەرجان تۋرتايەۆ، ازاماتتىق قورعاۋ سەرجانتى ايبولات داۋرەنباي، ءورت ءسوندىرۋشى جاندوس قازبايەۆ بارىپ، تۋدى شەشىپ الىپ كەلدى. ءۇش قىزمەتكەر باتىلدىعىن تانىتىپ، توبەگە شىقتى. ءبىز ونى ت ج د باستىعىنا تابىستادىق. باسشى وبلىس اكىمىنە بەردى. شەشىپ الۋ 10-15 مينۋت ۋاقىت الدى، - دەدى اقتوبە قالاسى ت ج ب № 4-ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمىنىڭ باستىعى سالامات نۇرقالىق.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەشە ساعات 20:21-دە وبلىستىق اكىمدىكتىڭ توبەسى جانىپ جاتقانى تۋرالى حابارلاما ءتۇستى. ساعات 20:22-دە № 4-ءورت ءسوندىرۋ بولىمىنەن ءۇش تەحنيكا، 12 ادام دەرەۋ جونەلتىلدى. ال ساعات 20:26-دا كەزەكشى امانعالي ۋمەشوۆ ءورت ورنىنا جەتتى.
- وبلىستىق اكىمدىك بولعاسىن جەردە جوعارى رانگتى شاقىرتۋ دەپ سانالادى. جەكە قۇرام دۇرىس شەشىم قابىلداپ، دۇرىس ارەكەت جاساي بىلگەننىڭ ناتيجەسىندە سول جەردەن ءوتتىڭ تولىق تارالۋىنا جول بەرمەدى. بارعان كەزدە ەلتاڭدانىڭ ءدال ۇستىڭگى جاعى، تۋدىڭ استى قاتتى جانىپ جاتتى. قاي جەردەن باستالعانىن ناقتى ايتا المايمىن. ويتكەنى ءبىز بارعاندا الدىڭعى بولىگى، بۇرىشى، شەتى جانىپ جاتتى، - دەدى سالامات نۇرقالىق.
ەسكە سالساق، كەشە كەشكىلىك اقتوبە وبلىستىق اكىمدىگى عيماراتىنان ءورت شىقتى. ءورت اۋدانى 300 شارشى مەتردى قۇرادى. ەشكىم زارداپ شەككەن جوق. وقيعا ورنىندا جەدەل شتاب قۇرىلدى. بۇگىن اقتوبە وبلىسى اكىمدىگى قاشىقتان جۇمىس ىستەيدى. قازىرگى كەزدە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اكىمدىك عيماراتىن قورشاۋعا العان. ءورت ەلەكتر توگىنىڭ قىسقا تۇيىقتالۋىنان بولۋى مۇمكىن. الدىن الا ايتىلعان بولجام وسى.