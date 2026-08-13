اقتوبەدە ۇيلەنۋ تويىنىڭ كورتەجى ءۇشىن جۇرگىزۋشىلەر جازالاندى
استانا. KAZINFORM - اقتوبە وبلىسىندا ۇيلەنۋ تويىنا ارنالعان اۆتوكولىكتەر كورتەجىندە جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ورەسكەل بۇزعان جۇرگىزۋشىلەر جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. قۇقىق بۇزۋشىلىقتار الەۋمەتتىك جەلىدەگى بەينەجازبادان انىقتالعان.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى الەۋمەتتىك جەلىلەرگە جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ بارىسىندا ۇيلەنۋ تويىنىڭ كورتەجى تۇسىرىلگەن بەينەماتەريالعا نازار اۋدارعان. كادرلاردا جولاۋشىلاردىڭ كولىك تەرەزەلەرىنەن دەنەلەرىن شىعارعانى، كەي جۇرگىزۋشىلەردىڭ رولدە كەلە جاتىپ ۇيالى تەلەفون پايدالانعانى جانە قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاعانى كورىنەدى.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، مۇنداي ارەكەتتەر جول قوزعالىسىنىڭ باسقا قاتىسۋشىلارىنىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ءقاۋىپ توندىرەدى.
بەينەجازبانى زەردەلەگەن مۇعالجار اۋداندىق پوليتسيا ءبولىمىنىڭ قىزمەتكەرلەرى كورتەجگە قاتىسقان بارلىق كولىك جۇرگىزۋشىلەرى مەن جولاۋشىلاردى انىقتادى. قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساعان ازاماتتاردىڭ بارلىعى قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. سونىمەن قاتار كولىكتەردىڭ ءبىرى ارنايى تۇراققا قويىلدى.
پوليتسيا جۇرگىزۋشىلەردى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا، كولىك باسقارۋ كەزىندە ۇيالى تەلەفون قولدانباۋعا جانە قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاعۋعا ۇندەدى.
ۆەدومستۆو جولاۋشىلار دا قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاپ، ءوز ارەكەتتەرىمەن جولداعى باسقا ازاماتتارعا قاۋىپ توندىرمەۋى كەرەك ەكەنىن ەسكەرتتى.