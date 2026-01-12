اقتوبە پوليتسياسى عاسىرلىق تاريحى بار تاپانشانى تاركىلەپ، مۋزەيگە قويدى
اقتوبە. KAZINFORM - قارۋدى شەكارادان زاڭسىز الىپ وتپەك بولعان ازامات قىلمىستىق جاۋاپقا تارتىلدى. ال تاپانشا پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مۋزەيىنە قويىلدى.
اقتوبەدەگى «الىمبەت» شەكارا بەكەتى ارقىلى وتپەك بولعان اتىراۋ قالاسىنىڭ تۇرعىنىنان 1895 -جىلى جاسالعان قارۋ تابىلدى. قارۋدىڭ قۇجاتى بولمادى. سوندىقتان يەسى قىلمىستىق جاۋاپقا تارتىلىپ، 2 -جىلعا شارتتى جازا كەسىلدى.
- تاريحي-مادەني قۇندىلىققا يە زات رەتىندە تاركىلەنگەن تاپانشا اقتوبە وبلىسى پوليتسيا مۋزەيىنە تاپسىرىلدى. بۇل - «ماۋزەر» ماركالى وزدىگىنەن اتىلاتىن تاپانشا. ⅩⅨ عاسىردىڭ سوڭعى كەزەڭىندەگى قارۋ جاساۋ ءىسىنىڭ دامۋىن ايقىن كورسەتىپ تۇر. مۋزەيگە كەلۋشىلەر اتىس قارۋىنىڭ دامۋ تاريحىن عانا ەمەس، سونىمەن قاتار قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ زاڭسىز قارۋ اينالىمىنا قارسى جۇمىستارىن كورە الادى، - دەدى وبلىستىق پد باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ جەتەكشىسى ەربولات سارقۇلوۆ.
بۇعان دەيىن حابارلانىمىزداي، باس كولىك پروكۋراتۋراسى ينتەرنەت-كەڭىستىكتەگى سۋىق قارۋدىڭ زاڭسىز اينالىمىنىڭ جولىن كەسۋ بويىنشا شارالار قابىلداپ جاتقانىن مالىمدەدى. اڭشىلىق كاسىپشىلىكپەن بايلانىستى جاعدايلاردى قوسپاعاندا، سۋىق قارۋدى زاڭسىز الىپ ءجۇرۋ نەمەسە وتكىزۋ، سول سياقتى ءتيىستى رۇقساتى جوق ادامدارعا قارۋ مەن وق-دارىلەردى ساتۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 287-بابى بويىنشا قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعادى.