    اقتوبە وبلىسىندا ميگرانتتار ۇستالدى

    استانا. قازاقپارات - 23-قاراشادا ۇ ق ك شەكارا قىزمەتى اقتوبە وبلىسىنىڭ «جايساڭ» اۆتوكولىك وتكىزۋ پۋنكتىندە زاڭسىز كوشى-قون ارەكەتىن توقتاتتى.

    мигрант
    فوتو: ۇ ق ك

    ۇ ق ك باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمەتىنشە، جۇك كولىگىن تەكسەرۋ بارىسىندا شەكارالىق جاساق قۇرىلىس ماتەريالدارى اراسىندا 10 شەتەلدىك ازاماتتى انىقتادى.

    п
    فوتو: ۇ ق ك

    قىلمىستىق كودەكستىڭ 24 جانە 394-باپتارى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى.

    قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكستىڭ 201-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.

    мигрант
    فوتو: ۇ ق ك

    ۇ ق ك شەكارا قىزمەتى وسىنداي قۇقىق بۇزۋشىلىقتار قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا اكەپ سوقتىراتىنىن اتاپ ءوتىپ، ازاماتتاردى شەكارا ارقىلى زاڭسىز ءوتۋ سحەمالارىنا قاتىسپاۋعا شاقىردى.

    ايتا كەتەيىك، استانادا زاڭسىز كوشى-قون ۇيىمداستىرعاندار سوتتالدى.

    قازاقستان مەن ارمەنيا زاڭسىز كوشى- قونمەن بىرلەسە كۇرەسەدى.

    اۆتور

    ەلميرا ورالبايەۆا

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
