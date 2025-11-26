اقتوبە وبلىسىندا ميگرانتتار ۇستالدى
استانا. قازاقپارات - 23-قاراشادا ۇ ق ك شەكارا قىزمەتى اقتوبە وبلىسىنىڭ «جايساڭ» اۆتوكولىك وتكىزۋ پۋنكتىندە زاڭسىز كوشى-قون ارەكەتىن توقتاتتى.
ۇ ق ك باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمەتىنشە، جۇك كولىگىن تەكسەرۋ بارىسىندا شەكارالىق جاساق قۇرىلىس ماتەريالدارى اراسىندا 10 شەتەلدىك ازاماتتى انىقتادى.
قىلمىستىق كودەكستىڭ 24 جانە 394-باپتارى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى.
قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكستىڭ 201-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.
ۇ ق ك شەكارا قىزمەتى وسىنداي قۇقىق بۇزۋشىلىقتار قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا اكەپ سوقتىراتىنىن اتاپ ءوتىپ، ازاماتتاردى شەكارا ارقىلى زاڭسىز ءوتۋ سحەمالارىنا قاتىسپاۋعا شاقىردى.
ايتا كەتەيىك، استانادا زاڭسىز كوشى-قون ۇيىمداستىرعاندار سوتتالدى.
قازاقستان مەن ارمەنيا زاڭسىز كوشى- قونمەن بىرلەسە كۇرەسەدى.
اۆتور
ەلميرا ورالبايەۆا