ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    اقتوبە وبلىسىندا اۆتوبۋس اۋدارىلىپ، 5 ادام كوز جۇمدى

    اقتوبە. KAZINFORM - جول- كولىك وقيعاسى 7-جەلتوقسان كۇنى ساعات 08:40 شاماسىندا سامارا- شىمكەنت تاسجولىندا بولدى.

    Фото: ШҚО ПД

    ۇلعايسىن اۋىلى ماڭىنداعى جول اپاتىنان 5 جولاۋشى كوز جۇمدى.

    - جۇرگىزۋشى قارابۇتاق اۋىلىنان قىزىلوردا وبلىسىنا قاراي باعىت العان كەزدە ايتەكەبي اۋدانىنا قاراستى ۇلعايسىن اۋىلىنىڭ ماڭىندا اۋدارىلدى. اۆتوبۋس سالونىندا پەرم- تاشكەنت باعىتىندا جولعا شىققان وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 49 ازاماتى بولعان. جول اپاتىنان 5 جولاۋشى وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى، 11 جولاۋشى ءتۇرلى دەنە جاراقاتتارىمەن ايتەكە بي اۋداندىق اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلدى، - دەپ حابارلادى وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.

    قازىر جول- كولىك وقيعاسى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى.

