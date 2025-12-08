10:36, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
اقتوبە وبلىسىندا اۆتوبۋس اۋدارىلىپ، 5 ادام كوز جۇمدى
اقتوبە. KAZINFORM - جول- كولىك وقيعاسى 7-جەلتوقسان كۇنى ساعات 08:40 شاماسىندا سامارا- شىمكەنت تاسجولىندا بولدى.
ۇلعايسىن اۋىلى ماڭىنداعى جول اپاتىنان 5 جولاۋشى كوز جۇمدى.
- جۇرگىزۋشى قارابۇتاق اۋىلىنان قىزىلوردا وبلىسىنا قاراي باعىت العان كەزدە ايتەكەبي اۋدانىنا قاراستى ۇلعايسىن اۋىلىنىڭ ماڭىندا اۋدارىلدى. اۆتوبۋس سالونىندا پەرم- تاشكەنت باعىتىندا جولعا شىققان وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 49 ازاماتى بولعان. جول اپاتىنان 5 جولاۋشى وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى، 11 جولاۋشى ءتۇرلى دەنە جاراقاتتارىمەن ايتەكە بي اۋداندىق اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلدى، - دەپ حابارلادى وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازىر جول- كولىك وقيعاسى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى.