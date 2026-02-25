08:35, 25 - اقپان 2026 | GMT +5
اقتوبە وبلىسىندا 40 اۋىل ىشىمدىكتەن باس تارتتى
اقتوبە. KAZINFORM - وڭىردە ىشىمدىكتەن باس تارتقان اۋىل سانى بىلتىر 35 بولعان. بيىل تاعى 5 اۋىل تىزىمگە ەندى.
- جۇرگىزىلگەن تالداۋ كەيىنگى 5 جىل ىشىندە بۇل اۋىلداردا قىلمىس دەڭگەيىنىڭ تۇراقتى تۇردە تومەندەگەنىن كورسەتىپ وتىر. سونىمەن قاتار ءبىرقاتار اۋداندا بۇل باعىتتاعى جۇمىستى جانداندىرۋ قاجەت. اتاپ ايتقاندا العا، حرومتاۋ جانە قارعالى اۋداندارىندا الكوگول ونىمدەرىن ساتۋدان باس تارتقان اۋىلدار سانى ازىرگە از، - دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.
پوليتسيا شالقار اۋدانىنىڭ شەتىرعىز اۋىلى 2020 -جىلى ىشىمدىكتەن باس تارتقانىن حابارلادى. بۇل اۋىلدا كەيىنگى 6 جىلدا قىلمىس تىركەلمەدى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا 24 اۋىل، س ق و-دا 35 اۋىل تۇرعىندارى ىشىمدىكتەن باس تارتتى.
اۆتور
التىناي ساعىندىقوۆا