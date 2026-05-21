اقتوبە وبلىسىندا تاعى ءبىر اۋىل ىشىمدىكتەن باس تارتتى
استانا. KAZINFORM - قازىر اقتوبە وبلىسى بويىنشا 40 ەلدى مەكەن الكوگول ونىمدەرىن تۇتىنۋدان باس تارتۋ باستاماسىن قولداپ وتىر، دەپ حابارلايدى ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
20-مامىردا ايتەكە ءبي اۋدانىنا قاراستى قياقتى اۋىلىندا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ، قوعام وكىلدەرىنىڭ جانە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ قاتىسۋىمەن پروفيلاكتيكالىق كەزدەسۋ ءوتتى.
ءىس-شاراعا اۋىل اكىمى، اۋىل اقساقالدارى، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مەن تۇرعىندار قاتىستى. كەزدەسۋ بارىسىندا قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ، سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ناسيحاتتاۋ، قوعامدىق ءتارتىپتى نىعايتۋ جانە اۋىلداعى تۇراقتى الەۋمەتتىك احۋالدى ساقتاۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
جيىن قورىتىندىسى بويىنشا قياقتى اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى الكوگول ونىمدەرىن ساتۋدان جانە تۇتىنۋدان باس تارتۋ باستاماسىن ءبىراۋىزدان قولدادى.
- اۋىلدا 62 ءۇي ورنالاسقان، حالىق سانى - 207 ادام. سوڭعى بەس جىل ىشىندە ەلدى مەكەن اۋماعىندا بىردە-ءبىر قىلمىس پەن اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تىركەلمەگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي وڭ كورسەتكىشتەر تۇرعىنداردىڭ اۋىزبىرشىلىگىنىڭ، بەلسەندى ازاماتتىق ۇستانىمىنىڭ جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار، اقساقالدار كەڭەسى مەن پوليتسيانىڭ بىرلەسكەن پروفيلاكتيكالىق جۇمىسىنىڭ ناتيجەسى سانالادى.
قازىرگى تاڭدا وبلىس بويىنشا 40 ەلدى مەكەن الكوگول ونىمدەرىن تۇتىنۋدان باس تارتۋ باستاماسىن قولداپ وتىر. مۇنداي اۋىلداردا تۇرمىستىق جانجالدار مەن قۇقىق بۇزۋشىلىقتار ازايىپ، قوعامدىق ءتارتىپ پەن قاۋىپسىزدىك دەڭگەيى ايتارلىقتاي جاقسارعان.
پوليتسيا تۇرعىنداردى ءوزارا سىيلاستىقتى، زاڭعا قۇرمەتتى جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىككە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋ ءداستۇرىن ساقتاۋعا شاقىردى.
بۇدان بۇرىن اباي وبلىسىندا ىشىمدىكتەن باس تارتقان اۋىلدار سانى 30 عا جەتكەنىن جازدىق.