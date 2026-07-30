اقتوبە وبلىسىندا الاياقتاردىڭ اقشاسىن كريپتوۆاليۋتاعا اينالدىرعان توپ ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - قارجى مونيتورينگ اگەنتتىگى اقتوبە وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى ينتەرنەت-الاياقتىققا جاردەمدەسۋ، زاڭسىز كاسىپكەرلىك، دروپپەرلىك قىزمەتتى ۇيىمداستىرۋ جانە قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋ فاكتىلەرى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىپ جاتىر.
تەرگەۋ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، اقتوبە اۋماعىندا تەلەفون جانە ينتەرنەت-الاياقتىق سالدارىنان ازاماتتاردان جىمقىرىلعان اقشالاي قاراجاتتى قابىلداۋ، كونۆەرتاتسيالاۋ جانە زاڭداستىرۋدىڭ تۇراقتى سحەماسىن قۇرعان قىلمىستىق توپ ارەكەت ەتكەن. توپ قۇرامىندا وننان استام ادام بولعان. قىلمىستىق سحەمانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ۇيىمداستىرۋشىلار 150 دەن استام دروپپەردى تارتقان.
- قىلمىستىق توپ مۇشەلەرى بانك قوسىمشالارى مەن كريپتوامياندار الدىن الا ورناتىلعان ۇيالى تەلەفونداردى پايدالانعان. بۇل ولارعا دروپپەرلەردىڭ شوتتارىن قاشىقتان باسقارۋعا جانە قارجىلىق وپەراتسيالاردى ولاردىڭ قاتىسۋىنسىز جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرگەن،- دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو وكىلى.
بلوكچەين-تالداۋ قۇرالدارىنىڭ كومەگىمەن جىمقىرىلعان قاراجاتتى زاڭداستىرۋدىڭ تولىق سحەماسى قالپىنا كەلتىرىلدى. اۋەلى جابىرلەنۋشىلەردىڭ اقشالاي قاراجاتى ترانزيتتىك بانكتىك شوتتار ارقىلى وتكىزىلىپ، كەيىن باقىلاۋداعى دروپپەرلەردىڭ شوتتارىنا اۋدارىلعان. ودان كەيىن قاراجات كريپتوۆاليۋتا پلاتفورماسىنا جىبەرىلىپ، وندا USDT سيفرلىق اكتيۆتەرىن ساتىپ الۋعا پايدالانىلعان.
- وپەراتسيالارعا زاڭدى سيپات بەرۋ ماقساتىندا جالعان قارىز شارتتارى مەن جالعان كومپانيالار قولدانىلعان. قىلمىستىق سحەمانىڭ سوڭعى كەزەڭىندە زاڭسىز كىرىستەر قولما-قول اقشاعا اينالدىرىلىپ، شەتەل ۆاليۋتاسىنا ايىرباستالعان،- دەلىنگەن حابارلامادا.
️قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىزدىڭ 16 وڭىرىنەن 80 جابىرلەنۋشى انىقتالدى. كەلتىرىلگەن زالالدىڭ جالپى سوماسى 120 ميلليون تەڭگەدەن استى. قىلمىستىق توپتىڭ 8 مۇشەسى قاماۋعا الىندى. تاعى ەكى كۇدىكتىگە قاتىستى ءۇيقاماق تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى قولدانىلدى. سوت سانكسياسىمەن كۇدىكتىلەردىڭ مۇلكىنە، ونىڭ ىشىندە 8 پاتەرگە، ءبىر اۆتوكولىككە جانە 52 مىڭ USDT كولەمىندەگى سيفرلىق اكتيۆتەرگە تىيىم سالىندى.
تەرگەپ-تەكسەرۋ جالعاسىپ جاتىر. قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق- پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتىلمەيدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن Sax Invest قارجى پيراميداسىنىڭ ۇيىمداستىرۋشىلارى 7 جىلعا سوتتالعانىن حابارلاعان ەدىك.