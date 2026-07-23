اقتوبەدە ەر ادامدى كولىكتىڭ جۇكسالعىشىندا كۇشتەپ الىپ جۇرگەن كۇدىكتى توپ ۇستالدى
اقتوبە. KAZINFORM - اقتوبەدە ادام ۇرلاعانداردىڭ ارەكەتى وزگە كولىكتىڭ بەينەباقىلاۋ كامەراسىنا ءتۇسىپ قالدى. كۇدىكتىلەر جەدەل ىزدەستىرۋ كەزىندە ۇستالدى.
اقتوبە تۇرعىنى كوز الدىندا بولعان جاعدايدى 102 نومىرىنە جەتكىزدى. ەر ادامدى جۇكسالعىشقا كۇشتەپ وتىرعىزعان ءسات كولىكتەگى بەينەباقىلاۋ كامەراسىنا ءدا تۇسىپ قالعان.
ارنايى ماقساتتاعى بولىمشە جاۋىنگەرلەرى مەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جەدەل ارەكەتكە كوشىپ، Lexus اۆتوكولىگىن توقتاتىپ، ولاردى ۇستادى.
- وقيعاعا جول ۇستىندەگى جانجال سەبەپ بولعان. اقتوبەلىك جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلىنەن ءوتىپ بارا جاتقان ساتتە جۇرگىزۋشىنىڭ ارەكەتىنە ەسكەرتۋ جاساعان. وسىدان كەيىن ولاردىڭ اراسىندا ۇرىس- كەرىس بولدى. كەيىن كۇدىكتىلەر جابىرلەنۋشىنىڭ ءۇيىنىڭ ماڭىنا كەلىپ، ونىڭ ۇيىنەن قايتا شىعۋىن كۇتكەن. تاكسيگە وتىرا بەرگەن ساتتە جولىن بوگەپ، توقتاتادى. ارتىنشا جابىرلەنۋشىنى تاكسيدەن كۇشتەپ شىعارىپ، Lexus اۆتوكولىگىنىڭ جۇكسالعىشىنا سالىپ اكەتكەن، - دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ادام ۇرلاۋ دەرەگى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى. كۇدىكتىلەر ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.
ايتا كەتەيىك، قاراعاندىدا پوليتسەيلەر قاراقشىلىق شابۋىل مەن ۇرلىق جاسادى دەگەن كۇدىكپەن 30 جاستاعى قالا تۇرعىنىن جەدەل تۇردە قولعا ءتۇسىردى.