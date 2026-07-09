اقتوبەدە قوقىس ماڭىنان تابىلعان بالانى اسىراپ الدى
اقتوبە. KAZINFORM - باتىر ەسىمدى ءسابي «ءۇمىت» بالالار ۇيىندە بىرەر اپتا عانا بولدى. دەرەكتەردى پورتالعا سالعان ساتتەن-اق اسىراپ الۋعا ءوتىنىش تۇسكەن.
اقتوبەنىڭ تۇرعىندار قالاشىعى اۋدانىنان تابىلعان شاقالاق اۋەلى قالالىق بالالار اۋرۋحاناسىندا ەم قابىلداپ، 10-ماۋسىم كۇنى بالالار ۇيىنە جىبەرىلدى. باتىر ەسىمدى ءسابي بالالار ۇيىنە تۇسكەن سوڭ قۇجاتتارى راسىمدەلىپ، اسىراپ الۋشىلار تابىلدى.
- ءسابي بالالار ۇيىنە 10-ماۋسىم كۇنى ءتۇستى. سودان كەيىن تۋۋ تۋرالى كۋالىگى دايىن بولىپ، بالا اسىراپ الۋ پورتالىنا تىركەلدى. ءوتىنىش بىلدىرگەن ادام كەلىپ، بالانى كوردى، كەزدەستى. كەيىن ءوتىنىشى زاڭ اياسىندا قاناعاتتاندىرىلدى. بالانى الدىڭعى اپتادا الىپ كەتتى، - دەدى «ءۇمىت» بالالار ءۇيىنىڭ باس دارىگەرى سەرىك ايتۋكين.
اقتوبە وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ازىرگە بالانىڭ تۋعان اناسى تابىلمادى. ىزدەستىرۋ جۇمىسى ءالى جالعاسىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، بيىل مامىر ايىندا اقتوبەدە قوقىس ماڭىنان شاقالاق تابىلدى. جاڭا تۋعان نارەستەنىڭ سالماعى 2900 گرام بولدى. ول جەدەل جاردەم بريگاداسىمەن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.