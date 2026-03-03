اقتوبە قالاسىندا «ەكوگاز» گاز قۇيۋ بەكەتى جارىلدى
اقتوبە. KAZINFORM - وقيعا تاڭدا تىركەلدى. الدىمەن گاز قۇيۋ بەكەتى جانىپ، كەيىن جويقىن جارىلىس بولدى. قازىر بۇل باعىتتاعى جول جابىق تۇر.
اقتوبە قالاسى كىرپىشتى تۇرعىن الابىندا بولدى.
- توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ كۇشتەرى مەن قۇرالدارى جەدەل جەتىپ، ءورتتى ءسوندىرۋ جۇمىستارىنا كىرىستى. ءورت سوندىرۋشىلەردىڭ ۇيلەسىمدى ءىس-قيمىلدارىنىڭ ارقاسىندا ءورت تولىقتاي ءسوندىرىلدى. وقيعا سالدارىنان ەكىنشى جەرۇستى سيستەرنا، گاز تاسىمالداۋشى اۆتوكولىك جانە وپەراتورلىق بولمە ورتەندى. قازا تاپقاندار مەن زارداپ شەككەندەر جوق. وقيعانىڭ سەبەبى انىقتالىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى وبلىستىق ت ج د باسپا ءسوز قىزمەتى.
ايتا كەتەيىك، ءورتتى سوندىرۋگە ت ج د، ج ق ج جانە ت ج م اپاتتار مەديتسيناسى ورتالىعىنىڭ شامامەن 60 قىزمەتكەرى مەن 16 تەحنيكاسى جۇمىلدىرىلدى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، وسكەمەندەگى وندىرىستىك انگار ورتەندى، زارداپ شەككەندەر بار.
فوتو: اقتوبە وبلىستىق ت ج د
اۆتور
التىناي ساعىندىقوۆا