«اقتوبە» فۋتبول كلۋبىنىڭ اۋكسيونداعى العاشقى قۇنى بەلگىلى بولدى
اقتوبە. KAZINFORM - ماماندار كلۋبتى 364,3 ميلليون تەڭگەگە باعالاپ بەردى. كلۋب بۇگىن اۋكسيونعا شىعارىلادى.
بۇگىن وبلىستىق ءماسليحات دەپۋتاتتارى كوپشىلىك تىڭداۋ وتكىزدى. وندا «اقتوبە» ف ك- ىن جەكەشەلەندىرۋگە بەرۋ ۇسىنىسى قارالدى.
- «اقتوبە» ف ك- ى 2020-جىلى جەكەشەلەندىرۋ تىزىمىنە كىردى. بيىل كلۋبقا باعالاۋ جۇرگىزىلىپ، قۇنى 364 ميلليون 352 مىڭ تەڭگە دەپ ەسەپتەلدى. اۋكسيون كەزىندە العاشقى قۇنى وسى بولادى. كلۋب بۇگىن اۋكسيونعا قويىلادى. حابارلاما 15 كۇن بويى تۇرادى. كەز كەلگەن ادام قاتىسا الادى، - دەدى اقتوبە وبلىستىق قارجى باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرىك تۇرسىنعاليەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، كلۋبتا ەشقانداي دا مۇلىك جوق. تەك ەكى اۆتوبۋس پەن ورگتەحنيكا ەسەپكە الىندى. ال وزگەسى ويىنشىلارمەن اراداعى كەلىسىمشارت، جاتتىقتىرۋشىلار قۇرامى. سونىمەن بىرگە باعالاۋ كەزىندە «اقتوبە» ف ك- نىڭ بەس دۇركىن ەل چەمپيونى بولعانى ەسكەرىلدى.
- الدىن الا كەلىسىم بولمادى، ءبىراق قىزىعۋشىلار بار. قانشا ادام بار ەكەنىن ايتا المايمىن. ماعان كەلىپ، ەشكىم سۇرامادى. اۋكسيون ەلەكتروندى تۇردە وتەدى. جەڭىمپاز ە-Qazyna پلاتفورماسى ارقىلى انىقتالادى. قازىرگى كەزدە كلۋب قالىپتى تۇردە جۇمىسىن جالعاستىرىپ جاتىر. سەبەبى اۋكسيونعا شىققانىمەن وعان كىم قاتىساتىنىن، جەڭىمپازدىڭ كىم بولاتىنىن بىلمەيمىز. ەگەر انىقتالماسا جۇمىس بۇرىنعىسىنشا جالعاسادى. ال اۋكسيون ارقىلى جەڭىمپاز انىقتالسا، ساتىپ العان يەسى شەشىم قابىلدايدى، - دەدى ەرىك تۇرسىنعاليەۆ.
اقتوبە وبلىسى اكىمدىگى فۋتبولعا قارجى ءبولۋدى جالعاستىرادى. تەك قارجىلاندىرۋ كولەمى قىسقارادى.
- 2025-جىلى فۋتبولعا 3,5 ميلليارد تەڭگە جۇمسالدى. 2026-جىلى 1,9 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلىپ وتىر. ۇنەم - 1,5 ميلليارد تەڭگە. جىل وتكەن سايىن وسىلاي قىسقارا بەرەدى. قازىر ءبىز بالالار اراسىنداعى فۋتبولعا باسىمدىق بەرىپ وتىرمىز. بالالار اكادەمياسىنا 260 ميلليون تەڭگە بولىنسە، كەلەر جىلعا 400 ميلليون تەڭگە قاراستىرىلدى. سونىمەن بىرگە ايەلدەر كومانداسى دا بار. فۋتزالدى دا ۇمىتپايمىز، - دەدى اقتوبە وبلىستىق دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنىڭ باسشىسى مەيرامبەك ماحامبەتوۆ.
ايتا كەتەيىك، «اقتوبە» ف ك ورتالىق ستاديوندى جالعا الادى. سەبەبى بۇل - وبلىستىق دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنا قاراستى سپورت مەكتەبىنىڭ تەڭگەرىمىندە. ال فۋتبول كلۋبىنىڭ جاڭا يەسى باسشىلىق قۇرامى مەن جاتتىقتىرۋشىنى، ويىنشىلاردى ءوزى انىقتاي الادى. دەگەنمەن اكىمدىك قىزمەت سالاسىن وزگەرتپەۋ، فۋتبول كلۋبىن ەل ىشىندەگى رەسمي ويىندارعا قاتىستىرۋ، سپورتتىق ينفراقۇرىلىممەن قامتۋ جانە ولاردىڭ شىعىنىن وتەۋ، ءىس-ساپارعا جىبەرۋ تالاپتارىنىڭ ورىندالۋىن باستا تالاپ ەتىپ قويدى. شەتەلدىك لەگيونەرلەرگە توقتاۋ قويا المايدى.
ەسكە سالساق، اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىم اسحات شاحاروۆ بۇعان دەيىن فۋتبول كلۋبىنىڭ يەسى «Qazaq Stroy» كومپانياسىنىڭ باسشىسى، قۇرىلتايشىسى نۇرلان ارتىقبايەۆ ەكەنىن ايتتى.