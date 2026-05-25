اقتوبەدە ءسابيىن قوقىسقا تاستاپ كەتكەن اناعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
اقتوبە. KAZINFORM - قازىر اناسىن انىقتاۋ، ىزدەستىرۋ جۇمىسى ءجۇرىپ جاتىر. سونىمەن بىرگە قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
اقتوبەدە شاقالاقتى تاستاپ كەتكەن انانى انىقتاۋ جۇمىسىنىڭ ءجۇرىپ جاتقانىنا ءۇش كۇن بولدى. ازىرگە كىمنىڭ تاستاپ كەتكەنى بەلگىسىز.
وسى وقيعادان سوڭ قىلمىستىق كودەكستىڭ «قاۋىپتى جاعدايدا قالدىرۋ» بابى بويىنشا ءىس قوزعالدى. ەگەر كۇدىكى انىقتالىپ، ءىس سوتقا جەتسە 100 ا ە ك دەيىنگى مولشەردە ايىپپۇل سالىنادى نەمەسە 120 ساعاتقا دەيىن قوعامدىق جۇمىسقا تارتىلادى، 45 تاۋلىككە قامالادى.
شاقالاقتىڭ دەنساۋلىعىنا اۋىر نەمەسە اۋىرلىعى ورتاشا زيان كەلتىرسە، 2 مىڭ ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل سالىنادى نەمەسە 2 جىلعا باس بوستاندىعىنان شەكتەۋ، ءتىپتى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قاراستىرىلعان.
ايتا كەتەيىك، شاقالاقتىڭ دەنساۋلىعى قازىر تۇراقتى اۋىر. سەبەبى دەنەسى سالقىنداپ قالعان. دارىگەرلەر تۋا ءبىتتى دەرتى جوق ساۋ بالا ومىرگە كەلگەنىن ايتىپ وتىر.
ەسكە سالساق، وقيعا 23-مامىر كۇنى بولعانىمەن پوليتسيا بۇگىن عانا اقپارات تاراتتى. ءسابيدى قوقىس ماڭىندا ويناپ جۇرگەن ادامدار تاۋىپ العان.