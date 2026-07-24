اقتوبەدە ءبىر جارىم شاقىرىمدىق جول قۇرىلىسى ەكى جىلعا سوزىلدى
اقتوبە. KAZINFORM - وبلىس ورتالىعىنداعى وڭتۇستىك- باتىس تۇرعىن الابىنىڭ 22 كوشەسىن جوندەۋگە 7 ميلليارد تەڭگە جۇمسالادى. 2024 -جىلى باستالعان جول قۇرىلىسىنىڭ تولىق قاشان اياقتالارى بەلگىسىز. ازىرشە تەك التاۋى اسفالتتالدى.
اقتوبە قالاسىنداعى شاعىن اۋداندا 22 كوشەگە جوندەۋ جۇمىسى جۇرگىزىلۋگە ءتيىس. جوبا 2024 -جىلى قولعا الىنىپ، ءالى جالعاسىپ جاتىر. بىلتىر التى كوشە جوندەلىپ، 600 ميلليون تەڭگەگە جۋىق قارجى جۇمسالدى. ال بيىل 2,2 شاقىرىم بولاتىن ەكى جولعا 500 ميلليون تەڭگە قاراستىرىلدى.
- بيىل كۇن جاڭبىرلى بولىپ، قۇرىلىس توقتاپ تۇردى. قازىر قايتا جانداندى. جول نەگىزدەمەسى دايىندالىپ جاتىر. مەردىگەر مەكەمەنىڭ اقپاراتىنا سۇيەنسەك، تامىز ايىندا اسفالت توسەلەدى. ىرگەلەس جاتقان حاليدا مامانوۆا كوشەسىندە دە نەگىزدەمە جاسالادى. ەكى كوشەنىڭ ۇزىندىعى - 2 شاقىرىم 200 مەتر. 500 ميلليون تەڭگە وبلىستىق بيۋدجەتتەن ءبولىندى. بيىل ەكى كوشە عانا جوسپارلاندى. نەگىزى 2024 -جىلى كەلىسىمشارت جاسالدى. 2025 -جىلدان باستاپ قۇرىلىس جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. جوبا 22 كوشەنى قامتيدى. ءبارى قارجىلاندىرۋعا سايكەس كەزەڭ- كەزەڭىمەن اتقارىلادى، - دەدى اقتوبە قالالىق ت ۇ ك ش، جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى ءبولىمىنىڭ سەكتور مەڭگەرۋشىسى ەسەت كەنجەبەك.
22 كوشەگە ارنالعان جوباعا جاۋاپتى باس مەردىگەر جۇمىستى قوسالقى مەردىگەرگە تاپسىرعان. العاشىندا ۇزىندىعى ءبىر جارىم شاقىرىم بولاتىن يساتاي تايمانوۆ كوشەسىندەگى اسفالتتىڭ جوعارعى قاباتى قىرىلىپ، قايتا توسەلدى. جول كوكتەمدە قارمەن بىرگە ەرىپ، قوسالقى مەردىگەرمەن ارادا كەلىسىمشارت ءۇزىلدى. بىلتىر جۇمىستى وزگە مەردىگەر جالعاستىردى.
- باس مەردىگەر جۇمىستى 2024 -جىلى العان. ءبىزدىڭ الدىمىزداعى قوسالقى مەردىگەر جوبانى دۇرىس باستاماعان. ءال بىز 2025 -جىلدان باستاپ 5 كوشەگە اسفالت سالدىق. جالپى ۇزىندىعى - 3 شاقىرىم. بيىل تاپسىرىس بەرۋشى تايمانوۆ كوشەسىن جوندەۋدى ءبىزدىڭ جوسپارعا ەنگىزدى. 500 ميلليون تەڭگە قارجى بولىگىن تۇر. قازىرگى تاڭدا جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز. تايمانوۆ كوشەسى - 1490 مەتر. ءبىرىنشى جىلى سالىنعان جولدىڭ بۇزىلۋ سەبەبى - جەراستى سۋىنىڭ كوتەرىلۋى. بۇرىن سۋ جينالاتىن جەر بولعان سوڭ نەگىزى ءالسىز جول بۇزىلىپ قالعان. نەگىزدەمەنى قازىپ الىپ تاستاپ، ورنىنا ۇلكەن تاستار مەن قيىرشىق تاس توسەپ، بەكىتىلدى. مۇنىڭ بارلىعى جوبادا جوق. قۇجاتتارىن وزگەرتىپ، قۇزىرلى ورگانداردان قايتا رۇقسات الىپ جاتىرمىز، - دەدى قوسالقى مەردىگەر كومپانيانىڭ ينجەنەرلىك- تەحنيكالىق جونىندەگى ينجەنەرى ابىلايحان جۋمين.
مەردىگەر قۇرىلىسى ەكى جىلعا سوزىلعان جول جوباسىن كەلەسى ايدا اياقتاۋدى جوسپارلاپ وتىر. ازىرشە تۇرعىندار ايالداماعا جەتۋ ءۇشىن بىرنەشە شاقىرىم جاياۋ جۇرۋگە ءماجبۇر.
- ەگدە جاستاعى ادامدارعا بىرنەشە شاقىرىم جاياۋ ءجۇرۋ قيىن. ءوزىم جارتى جولدا ايالداپ، دەمالىپ الامىن. قازىر قوعامدىق كولىك اۋىلدىڭ ەكى شەتىندەگى تاسجول ارقىلى عانا جۇرەدى. مەن مۇندا 2000 -جىلدان بەرى تۇرامىن. ول كەزدە جول بولمادى، بالشىق كەشىپ جۇردىك. اياعىمىزعا پاكەت، رەزەڭكە ەتىك كيدىك. كەيىن جول سالدى، ءبىراق ول قيىرشىق تاس ەدى. ەكى جىل بۇرىن جۇمىستى باستاپ، اياقتامادى. بىلتىر وسى ماڭدا كولىك بالشىققا باتىپ جاتتى، - دەدى قالا تۇرعىنى داۋلەتريار يسمايلوۆ.