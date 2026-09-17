اقتوبەدە بيىل ەكى مىڭنان استام ءىرى قارا مالدان برۋتسەللەز انىقتالدى
اقتوبە. KAZINFORM - مال دارىگەرلەرى 524 مىڭنان استام ءىرى قارادان سىناما العان. ونىڭ 2048 ءى وڭ ناتيجە كورسەتىپ، برۋتسەللەز تىركەلدى. سونىمەن بىرگە اسا قاۋىپتى اۋرۋلاردىڭ 5 وشاعى انىقتالدى.
اقتوبەدە بيىل 8 ايدىڭ ىشىندە ءمۇيىزدى ءىرى قارامەن قاتار 352 ۇساق مالدان برۋتسەللەز اۋرۋى تابىلدى. برۋتسەللەز انىقتالعان مالدىڭ ءبارى ۆەتەريناريالىق- سانيتاريالىق تالاپتارعا سايكەس زارارسىزداندىرىلدى. سونىمەن بىرگە اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ اسا قاۋىپتى اۋرۋلارىنىڭ 5 وشاعى تىركەلگەن.
- ىرعىز اۋدانى قىزىلجار اۋىلدىق وكرۋگىنە قاراستى قۇرىلىس جانە شەڭبەرتال ەلدى مەكەندەرىندە مال ءولىمى تىركەلدى. زەرتحانالىق تەكسەرۋدەن سوڭ قۇرىلىس اۋىلىندا لەپتوسپيروز، شەڭبەرتال اۋىلىندا تەيلەريوز اۋرۋى انىقتالدى. بۇل ەكى اۋرۋ دا ءبىزدىڭ وبلىستا بۇرىن-سوڭدى كەزدەسپەگەن. لەپتوسپيروز كەمىرگىش ارقىلى تارايدى. ۆەتەريناريا ينسپەكتسياسىنىڭ ۇسىنىسىمەن شەكتەۋ جاريالاندى. ەپيزووتياعا قارسى جاساق جۇمىس ىستەپ، جاعداي تۇراقتالدى. شەڭبەرتال اۋىلىندا انىقتالعان تەيلەريوز دا وبلىستا كەزدەسپەگەن. شەكتەۋ قويىلعان سوڭ وندا دا جاعداي تۇراقتالدى. ەكى اۋىلدا 53 مال باسى جويىلدى. سونىمەن بىرگە وسى اۋدانداعى جايساڭباي اۋىلىندا 16 ءىرى قارادان تەيلەريوز انىقتالدى،-دەدى اقتوبە وبلىستىق ۆەتەريناريا باسقارماسىنىڭ باسشىسى ايبەك سەمباي.
ايتا كەتەيىك، اقتوبە وبلىسى اۋماعىندا قازىر 2505603 مال بار. ونىڭ ىشىندە 692915 ءمۇيىزدى ءىرى قارا، 1337100 ۇساق قوي-ەشكى، 445381 -جىلقى، 26720 تۇيە، قالعانى شوشقا. بيىل اسا قاۋىپتى 12 اۋرۋعا قارسى ۆاكسيناتسيالاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ جوسپارلاندى. رەسپۋبليكالىق قوردان 8080080 دوزا ۆاكسينا كەلىپ ءتۇستى جانە اۋداندارعا تاراتىلدى.
ەسكە سالساق، ىرعىز اۋدانىندا مال قىرىلعاندا ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ كوميتەتىنىڭ ماماندارى كەلدى. اقتوبە وبلىستىق اۋماقتىق ينسپەكتسياسىنىڭ جانە وبلىستىق ۆەتەريناريا باسقارماسىنىڭ ماماندارى بارىپ، جەرگىلىكتى تۇرعىندارمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.